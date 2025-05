Mitos e verdades sobre a celulite

SIGA NO

O maior amigo da mulher, depois do senso crítico, é o espelho. Senso crítico é de nascença, quase sempre faz parte da criação, do ambiente familiar. Espelho, toda casa tem; olhando-se nele, descobre-se o que está certo, agradável, cômico ou ridículo.

Nas ruas e locais fechados, até os mais exclusivos, veem-se pernocas de fora e cheias de celulite só para usar as bermudas que entraram na moda sem pedir licença.

Fica a dúvida: celulite é hereditária? Beber dois litros de água por dia faz o bumbum ficar lisinho?

Diante das tentativas de encontrar tratamento para o problema que atormenta as mulheres, surgiram diversas teorias e mal-entendidos.

Reunimos a seguir esclarecimentos sobre as dúvidas mais frequentes entre pacientes do método GoldIncision, tratamento não cirúrgico baseado em bioestimulação e descolamento das fibras que causam os indesejáveis furinhos.

Celulite pode ser hereditária

Verdade. Se sua mãe, avós e tias têm celulite, há grandes chances de ela aparecer em seu corpo. Porém, não é regra. O gene é apenas um dos fatores que pode ser considerado a causa da celulite.

Celulite aparece apenas em pessoas sedentárias

Mito. O excesso de peso e a má forma podem fazer com que os furinhos fiquem mais aparentes. Porém, a celulite pode aparecer em qualquer tipo de corpo, saudável ou não. Como prevenção, recomenda-se exercícios físicos regulares.

Beber muita água pode ajudar a prevenir celulite

Verdade. Além da dieta bem equilibrada, com alimentos que diminuam a inflamação, beber água e manter-se hidratada ajuda a manter o tecido forte e flexível. Água elimina toxinas por meio da urina e do suor, reduzindo o inchaço.

Calças jeans muito apertadas causam celulite

Verdade. De acordo com profissionais da GoldIncision, roupa muito apertada dificulta a circulação e contribui para o inchaço, dois fatores que estão entre as causas do problema.

Celulite é assunto só para depois dos 30 anos

Mito. Celulite pode surgir em qualquer idade. O ideal é adotar protocolos de prevenção, como dieta e exercícios, além de realizar procedimentos como drenagem linfática e radiofrequência.

