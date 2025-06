Não devemos esquecer os horrores cometidos em nosso tempo

Quem me conhece bem sabe que me interesso muito por assuntos de guerra. Acabei de ler “As crianças de Himmler” (Record), escrito por Caroline de Mulder, que o jornal francês Le Figaro avaliou como “romance que tem a força de um documentário”.

O texto fala do hospital para partos criado para que as mulheres tivessem filhos gerados por soldados da SS. Foi a primeira maternidade do programa Lebensborn, com o propósito de oferecer um ambiente harmonioso às mães de “sangue puro”, como diziam os nazistas, e aos recém-nascidos de sangue ariano com o objetivo de “purificar” a Alemanha e transformar as crianças em futuros senhores da guerra.

Caroline de Mulder conta a história de duas mulheres, Helga e Renée, e de Marek, polonês prisioneiro de um campo de concentração.

As parturientes têm o apoio de uma enfermeira, mas o polonês sofre por ter se casado com uma francesa. O casal se unira secretamente no ano anterior. Desde 1942, poloneses não tinham o direito de se casar sem permissão das autoridades, quase sempre negada. Mesmo assim, casavam-se na igreja, com a cumplicidade dos padres.

Crianças nascidas desses casamentos clandestinos eram raptadas e deportadas para o Reich, perdia-se qualquer pista delas. “O bebê de Wanda vai nascer no fim de dezembro. Um bebê de Natal. Se ela não conseguir abrigá-lo, ele desaparecerá, e, pensando nisso, o filho lhe parece ainda mais distante, mais abstrato”, escreve Mulder.

Mais adiante: “Barulho do braço caindo no balde metálico. Bracinho azul, violáceo. Helga franze os lábios ao ver o membro minúsculo no recipiente de aço, os dedinhos dobrados como durante o sono. Vai dando os instrumentos ao doutor Kleine à medida que ele pede. Na mesa de parto, um menininho amputado até o ombro, de 3 anos, boneca de cera anestesiada com clorofórmio. O garotinho faz parte do comboio de crianças feridas que chegou de Berlim na véspera. Falta uma meia dúzia para tratar depois dele.”

Marek consegue furar o bloqueio do SS e pega um pedaço de pão no lixo.

“O jovem SS que os vigia ainda não voltou, os outros prisioneiros não dirão nada, mas é preciso dar um sumiço o mais depressa possível a qualquer vestígio da fuga e de qualquer atraso no trabalho. Logicamente, sua ausência não pode ter durado mais de alguns minutos, mas sua impressão é de que esses minutos se dilataram como horas. Ele suga fragmentos vegetais que ainda tem na boca. Isso o acalma. O que sente contra os dentes e a língua deve ser um talo, de maçã talvez, e ele o tritura lentamente entre os molares, movimentando levemente a mandíbula, da esquerda para a direita. Nesse talo deve haver alguma coisa que alimente, seiva talvez, e que salve. Ainda está transpirando, mas tem as mãos geladas. Engole o talo”, descreve a autora.

Gosto de ler esse tipo de livro porque nos lembra do que aconteceu. E de que não devemos esquecer os horrores cometidos em nosso tempo.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.