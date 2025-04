Biografia de Hitler revela o sofrimento de Eva Braun

Continuo debulhando a vida de Hitler na biografia escrita por John Toland, que conta toda a vida do focalizado e também o início da Segunda Guerra Mundial. A leitura chegou a uma data – o tirano nasceu em 20 de abril de 1889. Entre as várias histórias do livro, uma é bastante significativa: o avô de Hitler seria judeu. Fica a dúvida: alguma rixa ou desconforto com o avô teria feito com que tomasse ódio mortal dos judeus?

Outra implicância sua seria o casamento. Namorava a alemã Eva Braun e esclareceu a ela que nunca se casaria enquanto fosse o fuhrer. “Para mim, o casamento teria sido um desastre. Há um ponto em que surge um desentendimento entre o homem e sua esposa; esse ponto se verifica quando o marido não pode devotar à mulher todo o seu tempo, toda a atenção a que ela se sente com direito. A mulher, por sua própria natureza, dedica-se inteiramente ao marido, espera que ele se dedique inteiramente a ela. O que eu teria obtido com o casamento seria a fisionomia amargurada de minha esposa, ou o abandono de minhas obrigações, de meus deveres”. Assim ele pensava, de acordo com o biógrafo.

O que há de mau no casamento é criar direitos; nesse caso, é muito preferível ter uma amante, pensava Hitler. A carga é mais leve, tudo se coloca em termos de brindes, de presentes, de graças. “É claro que o que eu disse só se aplica a homens de um tipo superior”, completou.

O que Hitler concluiu, com essa negação do casamento, não está muito distante dos dias atuais. A cabeça dos homens não mudou muito – com raras exceções. Mas o que ocorreu é que Eva Braun caiu em profunda depressão; ela só melhorava com a presença do amante.

Um trecho de bilhete dela diz assim: “Queria estar doente, porque faz oito dias que não tenho notícias dele. Por que motivo não me acontece alguma coisa, por que motivo tenho que sofrer por isso? Quisera nunca o ter visto. Estou desesperada, louca. Agora vou comprar minhas pílulas soporíferas: pelo menos ficarei entorpecida e deixarei de pensar no assunto.”

Mais adiante, depois do aparecimento do amante, ela escreve outro bilhete: “Tive de ficar sentada ao seu lado, durante três horas, sem abrir a boca. Na despedida, ele me entregou, como já fizera uma vez anteriormente, um envelope com dinheiro. Como teria sido amável de sua parte se houvesse escrito umas palavras amistosas; ter-me-ia proporcionado uma certa felicidade. Mas ele não pensa em coisas assim.”

No fim daquele mês, levou um duro golpe: Hitler tinha outra mulher – a quem ela apelidara de “A Valquíria”. Eva conclui: agiu assim “sem me dizer nada”.

O tempo passa, ela vai convivendo com quem acredita ser o amor de sua vida. Até que chega o mês de maio e se cansa de tanto sofrimento. Eva Braun ingeriu 20 cápsulas de Venoform, um sonífero. Foi encontrada em coma pela irmã, que a levou ao hospital, onde foi acudida por um médico judeu.

A ironia da vida é que, tempos depois, Hitler precisou de médico. Pediu que chamassem o mesmo que cuidara de Eva. O doutor judeu não quis atendê-lo.

Hitler e Eva se mataram no mesmo dia, 30 de abril de 1945, enquanto tropas soviéticas conquistavam Berlim. Ela tinha 33 anos; ele, 56.

