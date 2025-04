Surpresas da vida

SIGA NO

Na sexta-feira passada, fui ao closet apanhar um colar de pérolas falsas num estojo e não encontrei nada. Resolvi procurar e o resultado foi um só: além das joias, me furtaram também as pérolas falsas.

Já abordei esse furto aqui outras vezes, mas nunca passou pela minha cabeça que uma ex-funcionária tinha passado a mão em bijuterias. Com isso, fiquei mesmo sem detalhe nenhum – joias verdadeiras e falsas, além de bijuterias.



A moça, muito recomendada, aproveitou o fato de eu ter de tomar pílulas com constância, para diabetes e dores na vértebra fraturada, e trocou os remédios por barbitúricos entorpecentes. Numa boa. Com o tempo, fui ficando meio passada e tive de ser internada várias vezes no hospital.



Nesse vaivém, sem encontrar nada que justificasse o meu estado, a funcionária ia cumprindo o seu papel: me deixar totalmente fora do ar, enquanto registrava tudo o que queria levar embora.



Porém, minha prima e um amigo muito chegado prestaram atenção em meu estado, desconfiaram que alguma coisa errada estava acontecendo e alertaram minha irmã. Deram uma busca em meus medicamentos. Minha irmã retirou todos que podiam estar me deixando naquele estado. Passados poucos dias, foram conferir e eles estavam todos lá. Haviam sido substituídos. Eu continuava a ser medicada pela funcionária.



Fiquei muito fraca e tive de ser internada novamente. Foi aí que o grande furto se deu. Entraram em minha casa enquanto estava no hospital e levaram tudo. Quando a família percebeu, deu logo com a ladra, que tinha a chave da casa. A polícia foi chamada, a gatuna foi presa e sua parceira também. Elas tinham um receptador para as peças furtadas.



As duas não pegaram dois dias de cadeia, porque tinham filhos menores em casa. Há pouco tempo, vi num jornal de TV que o marido de uma delas tinha sido preso para explicar onde conseguiu R$ 200 mil para comprar um carro.



A investigação descobriu que não havia possibilidade dessa compra, recolheram o carro. Parece até coisa de filme.



Aliás, tenho visto uns filmes sem pé nem cabeça, não entendendo nada do que se passa, sem sequência da história. Como tenho aproveitado meu tempo livre para ler, acredito que minha cabeça não deu terra. Alguns filmes é que não estão muito lógicos.



Dia desses, vi um filme na TV com várias partes do enredo cortadas. Como era fita antiga, notei logo os pedaços que faltavam. O que me deu a ideia de que não estou tão ruim assim...

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.