Faça o bem com seu Imposto de Renda

Acredito que ninguém gosta de pagar Imposto de Renda, mas está aí uma coisa da qual não conseguimos fugir. Sinceramente, me dá uma raiva... Não temos descanso, a maioria das pessoas faz o pagamento parcelado em oito vezes. Como a entrega da declaração ocorre em maio, pagamos até dezembro. Janeiro é aquele over de despesas e só temos refresco durante três meses do ano. Afe!

Mas é possível fazer o bem com parte do IR, transformando um percentual em doação para trabalhos sociais importantes. Ao fazer a declaração do Imposto de Renda, você pode destinar até 6% do imposto devido.

Um dos bons e sérios projetos em Belo Horizonte, que atende todo o estado, é a Casa de Apoio Aura, lugar de acolhimento, carinho e suporte para crianças e adolescentes em tratamento de câncer e suas famílias.

Há mais de 27 anos a Casa Aura acolhe pacientes em situação de desproteção social que estão em tratamento de câncer e doenças hematológicas, além de transplantados. São pessoas em trânsito, que vêm de diversas partes de Minas Gerais em busca de tratamento em Belo Horizonte.

Lá, elas encontram mais do que hospedagem e alimentação. Contam com uma equipe multidisciplinar que oferece apoio integral baseado nos princípios dos cuidados paliativos, além de toda a assistência necessária para enfrentar o momento desafiador com dignidade e conforto.

A Aura se dedica a manter o clima positivo e alegre, garantindo ao acolhido o direito de ser criança, de brincar, estudar e passear.

A instituição é certificada com o Selo Doar A+ e o Selo Transparência. Em 2024, foi eleita pela quarta vez como uma das 100 melhores ONGs do Brasil. Mantém-se exclusivamente por meio de doações de pessoas físicas e parceiros, emendas impositivas e projetos para captação de recursos.

Conta com um bazar na própria sede, que ajuda diretamente na manutenção de projetos e ações. Ele funciona de segunda a sexta-feira, das 13h às 16h.

Para fazer a doação, basta escolher a declaração no modelo completo, selecionar a opção “Doação Diretamente na Declaração” e o Fundo da Infância e Adolescência (FIA) de Belo Horizonte. Depois, é só enviar e-mail indicando um projeto tendo a Casa de Apoio Aura como beneficiária (crianca@pbh.gov.br e juridico@aura.org.br).

Verifique o passo a passo no site da ONG. Assim você transforma parte do seu imposto em acolhimento e esperança.

Esse gesto pode mudar o dia a dia de muitas crianças e suas famílias. É uma forma simples de fazer o bem e levar conforto e amor para quem precisa. Mais informações podem ser obtidas em aura.org.br ou (31) 3282-1128.

* Isabela Teixeira da Costa/ Interina

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.