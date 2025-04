Semana Santa: tradição que se renova em Santa Luzia

Não é por ser descendente direta da baronesa que adoro Santa Luzia. É porque tenho primos queridos que não se afastaram de lá, onde nos feriados religiosos se come muito bem. E também por causa dos incontáveis pés de jabuticaba da casa que pertenceu a meu padrasto, onde eu chupava as frutas ainda de madrugada para aproveitar o frio da noite.

Há anos, vou todas as sextas-feiras da Paixão a Santa Luzia para cobrir de flores o caixão do Senhor Morto. Por causa disso, o padre Felipe Lemos de Queirós mandou avisar que, mesmo cadeirante, posso cumprir a tradição, porque ele conseguiu do Iepha rampas que levam à sacristia.

Outro aviso veio da minha prima Beata Teixeira da Costa, que me recebe para almoçar com um bacalhau do céu. Graças a ela, tenho a programação completa da Semana Santa. Toda em papel couchê roxo, com a imagem do Senhor dos Passos na capa. Para quem quiser se programar, reproduzimos as solenidades luzienses a seguir:

• 13 de abril, domingo de Ramos e da Paixão do Senhor

Neste dia, a Igreja Católica recorda a entrada de Jesus em Jerusalém. Hosana ao filho de Davi. 7h: bênção de ramos no adro da capela Nosso Senhor do Bonfim e procissão até o adro do Santuário Arquidiocesano Santa Luzia. A procissão sobe a Rua Direita com participação das bandas Geraldo de Brito e Benício Moreira, além de figuras bíblicas de hebreus e apóstolos. Em seguida, missa com a narrativa da Paixão do Senhor, no adro, às 19h30.

• 14 de abril, segunda-feira santa

Durante a prisão de Jesus, é revivida sua solidão; o fiel entrega seu espírito.

10h: vigília de oração diante da imagem de Nosso Senhor dos Passos. 15h: missa e unção dos enfermos. 19h30: solene Ofício das Trevas, com sermão de dom Edmar José da Silva, bispo auxiliar de Belo Horizonte. Em seguida, procissão de depósito da imagem de Cristo, velada na capela de Nossa Senhora do Carmo, com soldados romanos e coro evangélico. 22h: procissão de encomenda das almas.

• 15 de abril, terça-feira santa

Dia de solidariedade à mãe, Nossa Senhora das Dores. 10h: confissões e vigília de Nossa Senhora. 15h: missa e unção dos enfermos nas comunidades Sagrados Corações e São José. 19h30: Ofício das Dores, com sermão do padre Wagner Calegário, seguido de procissão de depósito de Nossa Senhora das Dores e motetos de dores nos passos da Paixão.

• 16 de abril, quarta-feira santa

Olhai e vede se há dor igual à minha dor. 10h: confissões no santuário. 15h: missa e unção dos enfermos, no Santuário Santa Luzia. 15h: missa e unção dos enfermos, na comunidade Nossa Senhora das Graças.19h30: recitação da coroa das dores. Procissão do encontro, com participação de Verônica e os motetos da Paixão.

• 17 de abril, quinta-feira santa

Dia da instituição da eucaristia. 9h: missa da unidade na Catedral Cristo Rei. 20h: missa da Ceia do Senhor e rito do Lava-pés.

• 18 de abril, sexta-feira santa

Dia de silêncio, oração, jejum e abstinência. 5h: caminhada penitencial, com a imagem do Cristo flagelado, do Santuário Arquidiocesano até São José do Córrego Frio. 7h: adoração do Santíssimo Sacramento na capela do Instituto São Jerônimo. 14h: Sermão das Sete Palavras. 15h: adoração da cruz no santuário. 19h30: descendimento da cruz, com canto de Verônica e procissão do enterro com as imagens de Nosso Senhor Morto e Nossa Senhora das Dores.

• 19 de abril

9h: encontro de mulheres com Nossa Senhora das Dores. 19h30: bênção do Fogo Novo.

• 20 de abril, domingo de Páscoa

Ressurreição do Senhor. 8h: missa solene no santuário. 15h: encontro dos homens. 19h30: missa solene e Te Deum no santuário.

