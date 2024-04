Neste domingo (31/3) é comemorado por fieis cristãos a ressurreição de Jesus Cristo. Além de missas e cortejos, os tradicionais tapetes devocionais celebram com arte, beleza e fé os símbolos da Páscoa. Em Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, após a Solene Missa da Ressurreição do Senhor, fieis participaram da Procissão da Ressurreição, conduzindo o Santíssimo Sacramento. O caminho foi tomado pelas cores dos tapetes devocionais com os símbolos da Ressurreição de Cristo, feitos em serragem, borra de café e cal.

O Estado de Minas esteve em Santa Luzia para acompanhar as celebrações. Confira imagens da confecção e montagem dos tradicionais tapetes de serragem.