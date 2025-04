Néctar dos deuses

Semana passada, o empresário Rubens Menin lançou, em BH, o novo tinto de sua vinícola em homenagem à sua filha Maria Fernanda. E fez isso em grande estilo, como o produto merece, com um jantar de lugares marcados, no Espaço Altíssimo, para um seleto grupo de convidados entre imprensa, enólogos, chefs e empresários da área de gastronomia e turismo. Rubens fez questão de trazer de Portugal a chef Sonia Rocha, proprietária do restaurante Santa Marta, no Douro, para fazer o primoroso jantar; e da Menin Douro States trouxe a sommelier Mafalda Seixas e a CEO Fásia Braga. Cada prato servido foi harmonizado com um vinho. O Maria Fernanda é feito com as uvas das vinhas velhas, que têm raízes de 30 metros de profundidade, o que significa uva de altíssima qualidade. Destaque para o rótulo que tem detalhe em alto-relevo da escultura em aço corten que fica em frente da adega da vinícola. O enólogo da Menin é o jovem Thiago Alves de Sousa, considerado um dos 100 melhores profissionais da área no mundo. O jantar fechou com chave de ouro com um vinho do Porto, o Tawny 20 anos. Todos os jogos americanos e toalhas das mesas foram pintados por Beatriz Menin com inspiração nos azulejos portugueses.

Minas Trend

De 8 a 10 de abril teremos mais uma edição do Minas Trend, no BH Shopping, com palestras gratuitas sobre o universo da moda. Para participar é preciso retirar o ingresso pelo Sympla. Entre os palestrantes estão Marcia Kemp, Cris Gurgel, Flávia Mitre, Rachel Patrocínio e Alexandre Bojar. Com o tema “Olhe. Olhe de novo”, o Minas Trend convida o público a repensar a moda, revelando sua potência criativa, emocional e inovadora. A novidade deste ano é a entrada da moda masculina entre os expositores.

Tarde festiva

Mirele Castro Veado reuniu cerca de 40

amigas na Panetteria Carazolli, no seu empreendimento Jardins Belvedere, na tarde da última segunda-feira, para comemorar seu aniversário. Como ela tem uma irmã gêmea, a Cibele, a comemoração foi dupla. Tudo delicioso. Salgados preparados pela chef Roberta e a mesa de doces, claro, foi de autoria da empresa das aniversariantes, a Das Gêmeas. A filha Luisa veio de surpresa, de São Paulo, e o maridão, o médico Marco Antônio Castro Veado chegou para os parabéns.

Café com arte

Nesta terça-feira, dia 8, às 10h, Pedro Olivotto e equipe recebem um grupo restrito de convidados para um bate-papo sobre arte popular no sertão. Olivotto tem uma trajetória na cultura como indigenista e trabalhou muitos anos na França a convite de Darcy Ribeiro. Quando retornou ao Brasil abriu, com os irmãos Edu e Mônica Cerqueira, as salas de cinema do Usina e do Belas Artes. O encontro será na Dum Brasil, galeria de arte popular, que fica no Mangabeiras, especializada em artistas do sertão

brasileiro que vai de Minas ao Nordeste, e abriga a enorme coleção de Pedro.

100% Mineiro

Delícia o restaurante Trintaeum recém-aberto em Lourdes, em frente ao Minas 1. O espaço é lindo e quem merece os elogios é a designer de interiores, Beth Nejm. O conceito da casa é ser 100% mineiro, por isso só tem refrigerantes e vinhos da terra. Os pratos são saborosos e criativos, responsabilidade da chef Ana Gabi. Para completar: como também é sustentável, nada de plástico, só garras de vidro ou latinhas. Merecem parabéns em todos os aspectos, inclusive no atendimento.

Por aí...

Os 200 anos da Expedição Langsdorff em Minas, estão sendo comemorados pelo Instituto Cultural Amilcar Martins com palestras, oficinas e debates. Um dos fatos marcantes da viagem do cientista russo por aqui, é o registro visual dos nossos costumes, arquitetura, fauna, flora e paisagens por artistas como Rugendas – que integrou a comitiva – o que é pouco divulgado. A organização das comemorações é feita pelo historiador Adalberto Andrade Mateus (IEPHA) e pela professora Márcia Duarte Santos (UFMG).

Flávia Rotondo em plena atividade para os acertos finais da feira Contemporâneo, que acontece entre 22 e 25 de abril no pavilhão da Bienal, em São Paulo, com lançamentos do verão 2026. Cerca de 200 marcas estarão lá, a maioria delas integrantes das ‘tops branding’ da moda brasileira. O grupo de marcas premium mineiras ali diz tudo.

Uma das pioneiras da nossa moda (fundou a Rio Collection), Zezé Queiróz continua em plena atividade, só que atuando na decoração. Sua loja Wiox, no Santo Agostinho, instalada em casa histórica, vai ter um café anexo. A sua tchurma de amigas já está combinando um encontro ali. Uma das mais entusiasmadas é sua mãe, Maria José Vieira Pinto, quase centenária e sempre animada.

O trabalho do empresário Reginaldo Gil, na busca de aproximar a China e o Brasil, foi destaque no Senado Federal, com fala do senador Carlos Vianna lembrando a implantação do escritório pioneiro naquele país, há 38 anos. Sua trade negocia produtos têxteis, entre outros. No vai e vem oriental, Gil sempre trouxe mimos curiosos para os amigos, como as folhas de chá que se abrem como uma dália perfumada, flutuando na xícara.

l Um acontecimento histórico. Assim os convidados definiram a bonita cerimônia de pré-lançamento do Memorial da Imigração Libanesa em Minas, no Palácio da Liberdade. Na ocasião foi apresentado o projeto, idealizado pela designer Giselle Vaudenay, seguido por pronunciamentos da Christiana Kumaira (Cemig); do presidente da CDL, Marcelo de Souza e Silva; as preces em árabe da Sabah Saliba, danças típicas do grupo da Brigitte Bacha e muito mais. O presidente da Fuliban, Frederico Aburachid (que promoveu o encontro) agradeceu e lembrou as atividades sócio-culturais da entidade. Aplaudindo o filho, a elegante Sônia Aburachid, Marcelo e Leonardo Aburachid.

Houve um tempo em que (quase) todos os políticos mais velhos apareciam com cabelos tingidos de preto, ou acaju. Um terror. Agora, muitos aparecem mais novos do que realmente são, resultado de sucessivas plásticas. Diga-se, muito bem-feitas. Um deles até merecia retornar à ala jovem do seu partido, onde começou sua carreira pública. Isso aí, homens têm que se cuidar.

Cenas de pessoas jantando sozinhas em restaurante sempre remetem à (provável) solidão. Esse ‘fenômeno’ cresceu 64% nos últimos anos, e criaram o aplicativo TimeLeft para quem

quiser companhia de ocasião. Embora seja pago, dizem que funciona bem. Pode até pintar uma esticada pós-sobremesa.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.