Tirou as roupas de inverno do armário? Veja dicas para recuperá-las

Roupas de lã, que passam muito tempo guardadas, exigem cuidados especiais (foto: PV Productions/Freepik )



Aprendi ao longo da vida que na hora de renovar o guarda-roupa, é preciso levar em consideração se modelos e cores são duráveis. O modismo deve ficar com as roupas mais baratas, para o verão, por exemplo.Tenho uma escala de cores combináveis, como preto, cinza, bege, branco, marrom – fáceis de misturar. Quando o inverno chega, é só recombinar as peças de forma diferente, para "criar" novos modelos.









Visando facilitar a transição das peças de verão para as de inverno, o especialista Elvis Barreto, gerente de pesquisa e desenvolvimento da Vanish, enviou dicas para reviver as roupas que ficaram no armário por tanto tempo:





1. Em primeiro lugar, é importante fazer a revisão completa do guarda-roupa e avaliar quais peças devem ser mantidas ou doadas. Em seguida, identifique aquelas que requerem cuidados especiais e realize os reparos necessários, como pequenos remendos ou a reposição de botões. Por fim, verifique as etiquetas das peças para separá-las entre aquelas que podem ser lavadas na máquina de lavar e as que exigem cuidados manuais.





2. O próximo passo consiste em arejar as roupas, a fim de eliminar o “cheiro de guardado”. Contrariamente à crença popular, expor as peças ao sol não é a melhor solução, pois o calor pode fortalecer a presença de ácaros. O ideal é deixar as roupas arejando em locais sombreados e bem ventilados. Para peças de lã e tricô, uma alternativa é colocá-las em saco plástico e levá-las ao freezer por aproximadamente meia hora, pois os ácaros não sobrevivem a baixas temperaturas.





3. É provável que você encontre aquelas temidas bolinhas de desgaste. Elas são formadas quando as fibras se juntam e criam pequenas esferas de tecido, geralmente em áreas de maior atrito, como punhos e axilas. No entanto, o problema pode ser facilmente resolvido com o auxílio de uma esponja de cozinha. Utilize a parte áspera da esponja para remover as bolinhas, tendo o cuidado de não esfregar com muita força.





4. Para que as peças se mantenham cheirosas e bem cuidadas, é importante lavar com produtos apropriados, que ajudam a preservar as cores e integridade de cada tecido. Observe as instruções de lavagem indicadas nas etiquetas e siga à risca.





5. Peças de couro não devem ser lavadas, mas é possível restaurar sua maciez e aroma utilizando um pano umedecido com óleo de amêndoas. Evite guardar as peças em capas plásticas, pois isso pode ressecá-las.





6. Ao final do inverno, quando for guardar as roupas mais pesadas novamente, você pode utilizar antimofo. Esse produto não só protege contra o mofo, como ajuda a afastar bactérias causadoras de doenças. Existem opções perfumadas que deixarão suas peças com aroma agradável ao longo do ano, mesmo dentro do guarda-roupa.