Estrangeiro cria churrascaria brasileira em casa com direito a samba

Um norte-americano está conquistando os brasileiros nas redes sociais ao montar uma típica churrascaria tupiniquim dentro da própria casa. Daniel, de Los Angeles, nos Estados Unidos, dono do perfil POV_husband, viralizou ao recriar todo o ambiente do restaurante na cozinha de casa.

“Quando a esposa e as mães pedem seu churrasco brasileiro assinatura”, escreveu Daniel na legenda.

O vídeo começa com o cozinheiro preparando as carnes no espeto. Com direito a picanha, asinha de frango, medalhão e até abacaxi.

Depois, ele monta o bufê de acompanhamentos gelados, com saladas, frios, molhos e frutas. Daniel incluiu latas de Guaraná acondicionadas sobre o gelo, como um restaurante de verdade. Os acompanhamentos quentes, como arroz branco e arroz piamontese, também ganharam espaço nessa “churrascaria”.

Ele ainda coloca uma placa anunciando o rodízio de churrasco a US$ 195 por pessoa, cerca de R$ 1.074 na cotação atual.

De terno, gravata, e avental, o criador de conteúdo recebe os clientes do restaurante – seus familiares – e explica para elas como funciona. “Deixa o cartão do lado verde se quiserem carne e do lado vermelho se não quiserem mais”, diz a elas.

Já com o espeto de picanha em mãos, ele aparece para servir os clientes. Mas ele não aparece sozinho: ao lado dele, estão duas passistas sambando, com trajes típicos de carnaval.

O cozinheiro serve, além das carnes, uma fornada de pão de queijo. Animados, os clientes da churrascaria se arriscam no samba junto com as dançarinas, que se juntam a eles para curtir os pratos.

Um novo tipo de churrasco atraiu a curiosidade na internet. O canal Churrasqueadas, no YouTube, que tem mais de 2 milhões de inscritos, sugere o Churrasco à Parmegiana. É inspirado no famoso Bife à Parmegiana, que muitos associam à Itália, mas, segundo especialistas, foi inventado em São Paulo. Reprodução YouTube Canal Churrasqueadas, No vídeo, o churrasqueiro usou filé mignon, mas dá pra usar fraldinha, contrafilé e até patinho. Um pedaço de carne deve ser mergulhado em ovos para garantir que a farinha de rosca grude de maneira uniforme. Cubra a carne com a farinha e bote 60 cm acima do fogo para não queimar. Reprodução YouTube Canal Churrasqueadas, Coloque os vegetais que quiser para o molho numa tigela e amasse. No vídeo, o churrasqueiro usa tomate, alho e cebola. Bote na brasa para dar gosto de defumado. Tempere com um fio de mel para quebrar a acidez, além de azeite, sal e pimenta-do-reino. Reprodução YouTube Canal Churrasqueadas, Vire a carne na grelha e cubra com muçarela. Assim, o outro lado da carne também vai ficar tostado, enquanto o queijo derrete na parte de cima. Reprodução YouTube Canal Churrasqueadas, Espalhe o molho e coloque o churrasco em cima. Cubra com um pouco mais de molho e espalhe um pouco de queijo parmesão por cima. Está pronto. Reprodução YouTube Canal Churrasqueadas, Agora que mostramos um jeito diferente de fazer churrasco, veja cidades no Brasil e no exterior onde o churrasco feito de maneira tradicional - um dos pratos preferidos dos brasileiros - é uma referência. Julio Cesar Martins - wikimedia commons Nova Bréscia - A 161 km da capital gaúcha Porto Alegre, Nova Bréscia é uma referência tão forte no churrasco que tem um monumento em homenagem aos churrasqueiros, no Centro do município. A cidade foi colonizada por italianos,mas a carne superou as massas. Jonas Tomazini wikimedia commons Porto Alegre - A capital gaúcha, assim como Nova Bréscia, tem o churrasco típico do sul do Brasil. Referência nacional. Youtube/ Rafael S Dornelles As carnes têm gordura para deixar o churrasco bem puxado no sabor. Divulgação Trip Advisor No preparo do churrasco, usa-se, principalmente, fraldinha, alcatra e picanha, além de linguiça, com sal grosso. Divulgação TRip Advisor O churrasco também pode ser um momento de confraternização entre parentes e amigos. Um encontro para bate-papo e para degustar o churrasco com arroz, legumes e molho a campanha. Eduardo Gerhardt Martins wikimedia commons Buenos Aires - A capital argentina também tem carnes de qualidade reconhecida. diuvlgação Trip Advisor A carne é preparada sobre uma grelha que não deixa a gordura escorrer para o carvão. Também usa-se lenha. As preferidas são maminha, contra-filé e costela. Acompanham legumes, principalmente batata, e salada. Divulgação meuguiaturistico Montevidéu - A capital uruguaia também tem o churrasco como um dos principais atrativos culinários. Marcelo Campi wikimedia commons Os uruguaios costumam adotar a parrilla a lenha, que demora mais a ficar pronto, mas fortalece o sabor. O churrasco é chamado de "asado" (em espanhol). divulgação trip advisor No Uruguai, quem pede uma carne mal passada recebe o alimento quase cru. O melhor é pedir "ao ponto". A parrilla inclui, além da carne de boi, linguiça e frango. Gonzalo Velasco wikimedia commons Austin (EUA) - A capital do estado do Texas, nos Estados Unidos, tem tanta tradição em "barbecue" que tem até o chamado "Cinturão do Churrasco". LoneStarMike wikimedia commons É um roteiro que reúne as melhores churrascarias do país numa espécie de trilha, divulgada pelas agências de viagens como uma das principais atrações gastronômicas dos Estados Unidos. divulgação visiteosusa.com O churrasco americano é preparado lentamente - até 14 horas - e opta-se geralmente por peito e costela de boi, além de carne de porco. divulgação Trip Advisor Seul - A capital da Coreia do Sul tem apreço especial por churrasco. Reprodução/ Expedia A carne é grelhada na própria mesa onde as pessoas vão fazer as refeições. divulgação Trip Advisor Os temperos usados no churrasco coreano, geralmente, são diferentes dos apreciados no Brasil. Eles colocam shoyu e molho agridoce. divulgação Trip Advisor Nairobi - A capital do Quênia, na África, prepara churrasco de diversas carnes. Southlondoneye wikimedia commons Um dos restaurantes mais populares do país é referência em churrasco. E o nome é bem significativo. Ele se chama Carnivore (foto). khym54 wikimedia commons No Quênia, os churrascos incluem carnes exóticas para o padrão brasileiro: javali, crocodilo, camelo e zebra, entre outros animais. Divulgação Trip Advisor Tóquio - A capital do Japão não se limita à típica comida japonesa, conhecida mundialmente. Os japoneses surpreendem com a carna mais cara e nobre do planeta: a Wagyu. Ichtrinken wikimedia commons Wagyu é qualquer uma das quatro raças japonesas de gado de corte. Essa carne recebe nomes de lugares. Exemplos: o bife Matsusaka (foto) e o Bife Kobe. Schellack wikimedia comMons O churrasco de wagyu é um luxo, pois o quilo dessa carne chega a mil dólares (R$ 4.700)! divulgação beefpoint Voltar Próximo

Nos comentários, diversos brasileiros ficaram admirados com a dedicação do americano. “Só faltou um pão de alho para ficar perfeito”, escreveu um perfil. “Ganhou o CPF quando puxou o Guaraná”, elogiou outro.

Outros se sentiram tocados de outra forma. “Não me decidi se eu me sinto ofendido ou homenageado”, dizia um comentário. “É esse sentimento que eles têm vendo um sushi de salsicha?”, comentou outro, em referência à comida japonesa, de onde a família de Daniel é imigrante.