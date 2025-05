Muito além da combinação clássica de tomate, cebola, vinagre e azeite, o vinagrete pode ganhar ingredientes criativos e novas texturas que surpreendem o paladar. Versátil e refrescante, ele é ideal tanto para acompanhar carnes grelhadas quanto para transformar saladas simples em entradas sofisticadas.

Nesta matéria, você vai aprender receita de vinagrete em cinco versões diferentes — com frutas, ervas frescas, grãos e até toque asiático —, todas fáceis de preparar e com potencial para reinventar seu cardápio do dia a dia.

Aprenda 5 receitas de vinagretes criativos

1. Vinagrete de manga com hortelã

Ideal para: acompanhar peixes grelhados, frango ou saladas tropicais

Ingredientes:

1 manga madura em cubinhos

½ cebola roxa picada

suco de 1 limão

2 colheres (sopa) de azeite

hortelã fresca picada a gosto

sal e pimenta-do-reino a gosto

Dica: o dulçor da manga equilibra a acidez do limão, enquanto a hortelã traz frescor. Uma explosão de sabores em pratos leves.

2. Vinagrete de grão-de-bico com pimentão

Ideal para: carnes vermelhas grelhadas e saladas mais robustas

Ingredientes:

1 xícara de grão-de-bico cozido

½ pimentão vermelho em cubos

½ cebola branca picada

2 colheres (sopa) de vinagre de vinho branco

3 colheres (sopa) de azeite

salsinha picada, sal e pimenta a gosto

Dica: o grão-de-bico adiciona textura e torna o vinagrete quase uma salada por si só. É uma excelente opção para o churrasco.

Experimente variações criativas de vinagrete com frutas, grãos e ervas para surpreender no cardápio Freepik

3. Vinagrete de abacaxi com pimenta dedo-de-moça

Ideal para: carnes suínas, especialmente lombo e costelinha

Ingredientes:

½ xícara de abacaxi em cubos

1 colher (sopa) de cebola roxa

1 colher (chá) de pimenta dedo-de-moça sem sementes picada

1 colher (sopa) de vinagre de maçã

1 colher (sopa) de azeite

coentro a gosto, sal e pimenta-do-reino

Dica: combina o adocicado do abacaxi com a ardência suave da pimenta. Perfeito para equilibrar cortes mais gordurosos.

4. Vinagrete oriental com gergelim

Ideal para: saladas com folhas escuras, tofu grelhado ou peixes crus

Ingredientes:

2 colheres (sopa) de molho shoyu

1 colher (sopa) de vinagre de arroz

1 colher (sopa) de óleo de gergelim torrado

½ colher (chá) de gengibre ralado

1 colher (sopa) de cebolinha picada

gergelim branco para finalizar

Dica: traz um perfil umami e um toque exótico que harmoniza com pratos leves e de inspiração asiática.

Leia Mais

5. Vinagrete clássico com toque de mostarda

Ideal para: saladas verdes, legumes assados ou carnes grelhadas

Ingredientes:

2 tomates sem sementes em cubos

½ cebola picada

1 colher (chá) de mostarda Dijon

3 colheres (sopa) de vinagre de vinho tinto

4 colheres (sopa) de azeite

Salsinha, sal e pimenta-do-reino a gosto

Dica: o toque da mostarda dá profundidade e sofisticação a um preparo tradicional — uma evolução do vinagrete básico.

Transformar um prato simples em algo memorável pode ser tão fácil quanto preparar um bom molho. Com essas cinco sugestões de receita de vinagrete, você tem em mãos opções criativas e saborosas para realçar sabores e impressionar sem complicação.

Seja para o almoço do dia a dia, um churrasco especial ou uma entrada refinada, o vinagrete certo pode fazer toda a diferença à mesa.