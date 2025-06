O ritual de degustar um bom café recebe agora um toque surpreendente: o sal. A ideia de uma pitada de sal na xícara pode causar estranheza, mas virou febre entre entusiastas e tema de vídeos e posts. Será que esse truque traz algo além da curiosidade?

A introdução do sal no café ganha força por causar impacto no equilíbrio dos sabores, ao reduzir a acidez e atenuar o amargor, o tempero pode suavizar a experiência. Mas ainda falta consenso sobre o efeito real, a proporção ideal e os riscos para quem já bebe a bebida em excesso. E, como em outras tendências recentes, saber avaliar os benefícios e os limites faz toda a diferença.

Leia mais

De onde veio a ideia de sal no café?

A adição de sal no café não é exatamente um invento das redes sociais. Registros históricos apontam que comunidades em regiões de clima quente utilizavam sal em bebidas quentes para repor sais minerais. Com o tempo, a técnica migrou para o território gourmet, onde a intenção é explorar a sofisticação sensorial: o sal é capaz de acentuar nuances da bebida, destacar aromas e criar um sabor mais “redondo”.

Baristas afirmam que o sal pode “limpar” o fundo amargo e entregar um café mais suave, especialmente em preparações artesanais como coado ou prensa francesa. Essa prática entra num contexto maior de tendências gastronômicas que valorizam o controle do sabor em cada detalhe.

O que o sal faz na química do café

A ciência explica parte do fascínio com o sal no café. O sal interfere no paladar afetando principalmente as papilas gustativas, que passam a perceber menos o amargor. Isso equilibra o sabor, deixando o café com gosto mais agradável:

Redução do amargor : o sódio bloqueia os receptores do gosto amargo, tornando a bebida mais macia;

Diminuição da acidez percebida: com menos amargor, as notas ácidas se destacam de forma equilibrada;

Realce de sabor: em pequenas quantidades, o sal amplia os aromas, semelhante ao que ocorre em preparos culinários.

Tendência de adicionar sal ao café ganha espaço entre amantes da bebida e curiosos por novos sabores. Freepik

Como aplicar sem estragar o café

O exagero pode destruir o sabor e tornar a bebida salgada, uma experiência nada convidativa. Se a curiosidade tomou conta, experimente o sal no café com esta sugestão:

comece com o café recém-passado, ainda quente; adicione algo entre 0,1?g e 0,2?g de sal, o equivalente à ponta de uma colher de chá; mexa delicadamente e prove; ajuste a dose, se necessário, aumente ou diminua até encontrar o equilíbrio.

Baristas recomendam sal marinho ou sal rosa do Himalaia, por apresentarem sabores mais complexos em comparação ao sal refinado. Porém, na prática, qualquer sal grosso, fininho ou kosher cumpre a função de realçar o paladar.

Quem pode se beneficiar e quem deve evitar

A inclusão do sal no café pode ser interessante para quem:

gosta de bebidas menos amargas;

tem sensibilidade à acidez;

quer destacar notas como chocolate, noz ou frutas do café;

deseja inovar no preparo e busca experiências diferentes.

Por outro lado, a prática não é recomendada para pessoas:

com restrição de sódio na dieta, com hipertensão, cirrose ou problemas renais que exigem atenção;

que apreciam o amargor como parte da personalidade do café, especialmente em espumosos como espresso curto;

que preferem usar açúcar ou adoçante, para não sobrecarregar a bebida.

A inovação no café vem de detalhes. O sal introduz uma nuance sutil, mas não substitui os aspectos fundamentais de uma boa preparação. Use essa pitada como um ponto de partida para explorar sabores, não como regra.