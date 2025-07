Arraial de Belô 2025: tradição e disputa esquentam o inverno da capital

O frio do inverno em Belo Horizonte vai ganhar calor humano, música e muitas cores com a chegada do 46º Arraial de Belô. A festa, considerada uma das maiores celebrações juninas do país, começa nesta sexta-feira (11/7), no ginásio Mineirinho, localizado na região da Pampulha, e promete transformar a capital mineira em um grande arraial até 20 de julho. O destaque fica por conta do tradicional Concurso Municipal de Quadrilhas, que neste ano reúne 45 grupos, todos locais, com entrada gratuita para o público.

Mais do que uma competição, o evento celebra o afeto e a tradição da cultura popular. "Queremos que moradores e turistas sintam, no Mineirinho, o verdadeiro espírito do Arraial de Belô: uma festa feita de tradição, afeto e sabores", resume Bárbara Menucci, presidente da Belotur.



A dança da disputa

As apresentações do concurso seguem um cronograma empolgante. Nos dias 11 e 12 de julho, sobem ao palco os grupos do chamado Grupo de Disputa. No sábado (12/7), também ocorrem as primeiras apresentações do Grupo de Acesso, que continuam no domingo (13/7). Já nos dias 19 e 20 de julho, os holofotes se voltam para o Grupo Especial, quando as 16 quadrilhas mais bem colocadas no ano passado encerram a programação com coreografias de tirar o fôlego. Toda a programação oficial está disponível no Portal Belo Horizonte.

As exibições serão avaliadas por uma comissão julgadora que observa tudo de perto: do entrosamento do grupo à criatividade da coreografia, passando pelo figurino, o carisma e, claro, o tradicional casal de noivos. Além dos troféus, os vencedores recebem prêmios em dinheiro que variam de R$ 5 mil a R$ 17,5 mil, conforme o grupo e a colocação.

Mas a disputa vai além do pódio. As quatro melhores quadrilhas dos grupos de Disputa e de Acesso ganham acesso ao grupo superior no ano seguinte — uma verdadeira escada para o estrelato junino.

Um palco de toda a cidade



Se engana quem pensa que as quadrilhas vêm de um mesmo canto da cidade. Os 45 grupos inscritos representam as nove regionais de Belo Horizonte e, juntos, envolvem diretamente mais de 3,2 mil pessoas entre dançarinos, músicos e equipe técnica. O número cresce ainda mais quando se somam as torcidas, famílias e apoiadores que lotam as arquibancadas com bandeirinhas nas mãos e orgulho no peito.

Para valorizar esse esforço coletivo, a Prefeitura de Belo Horizonte concedeu auxílio financeiro de R$ 32,1 mil para cada quadrilha habilitada, totalizando mais de R$ 1,4 milhão em apoio direto à cultura popular.

A festa contará também com shows musicais, atrações para toda a família e, para quem quer explorar os sabores típicos, a Vila Gastronômica. Participam da área de alimentação os bares do Mercado Central e os vencedores do Concurso Prato Junino, que, no ano passado, foram responsáveis por um aumento médio de 54% nas vendas diárias de comida e bebida.

A expectativa é repetir, ou até superar, o sucesso da última edição, que atraiu cerca de 80 mil pessoas e recebeu nota média 9,2 em uma escala de 10, segundo levantamento do Observatório do Turismo de BH.

Apoio que faz a diferença



O Arraial de Belô 2025 é realizado pela Prefeitura de Belo Horizonte, por meio da Belotur, com patrocínio da Caixa Econômica Federal e apoio do Ministério do Turismo, CDL-BH, Natura e Mercado Central KTO.

