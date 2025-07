Excursões já se organizam para a Festa de Flores e Morangos

Com data marcada e muitas novidades, a 43ª Festa de Flores e Morangos de Atibaia já está movimentando agências de turismo e organizadores de excursões de todo o Brasil. Conhecida como um dos eventos turísticos e culturais do estado de São Paulo, a festa será realizada no Parque Ecológico de Atibaia, um dos principais espaços de eventos do município, com estrutura moderna e ampla área de circulação.

A edição de 2025 será realizada ao longo de quatro finais de semana, nos dias 5, 6, 7, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 26, 27 e 28 de setembro, sempre das 9h às 18h.

Os grupos de excursões contam com condições especiais para garantir o ingresso antecipado com valores promocionais, além de cortesias para motoristas e guias. As reservas para grupos com mais de 15 pagantes podem ser feitas até o dia 22 de agosto de 2025, com atendimento preferencial via WhatsApp e pagamento facilitado via Pix.

Também está disponível a compra antecipada de estacionamento para ônibus e vans, oferecendo mais organização e comodidade aos grupos.

Cortesias e benefícios para grupos

Grupos provenientes do estado de São Paulo têm direito a um ingresso cortesia para motorista e um ingresso cortesia para guia por ônibus. Já os grupos que vêm de outros estados contam com dois ingressos cortesias para motoristas e dois ingressos cortesias para guias por ônibus, desde que estejam acompanhados de pelo menos 15 pagantes.

Além disso, os motoristas uniformizados e guias cadastrados recebem almoço gratuito no local.

Valores promocionais

Os ingressos para grupos com mais de 15 pagantes têm os seguintes valores (para compras realizadas até 22 de agosto).

Sextas-feiras : R$ 30,00 (meia-entrada para todos, exceto em datas de ingresso solidário)





: R$ 30,00 (meia-entrada para todos, exceto em datas de ingresso solidário) Sábados : R$ 40,00 (meia-entrada exclusiva para grupos)





: R$ 40,00 (meia-entrada exclusiva para grupos) Domingos: R$ 60,00 (inteira) | R$ 30,00 (meia)



Importante: não há promoções aos domingos.



Atenção:

Para os grupos que optarem pela compra de ingressos diretamente na bilheteria, no dia do evento, também há valores diferenciados para excursões com mais de 15 pagantes.

Às sextas-feiras, o valor é de R$ 30,00 (meia-entrada para todos, exceto em datas com ingresso solidário).





Aos sábados, o ingresso sai por R$ 40,00 (meia-entrada exclusiva para grupos).





Já aos domingos, os valores seguem a tabela padrão: R$ 60,00 (inteira) e R$ 30,00 (meia-entrada), sem promoções aplicáveis nesse dia da semana.



Atendimento exclusivo

O atendimento para excursões é feito de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Entre os dias 5 e 28 de setembro, o atendimento será ampliado para todos os dias da semana, das 8h às 18h.

Serviço: 43ª Festa de Flores e Morangos de Atibaia



Local: Parque Ecológico de Atibaia



Endereço: Avenida Nobuyuki Hiranaka, nº 566 – Bairro dos Pires, Atibaia/SP



Datas:

Setembro de 2025: dias 5, 6, 7

Dias 12, 13, 14

Dias 19, 20, 21

Dias 26, 27 e 28

Horário: das 9h às 18h



Informações e reservas para excursões: WhatsApp: (11) 93900-5577 / (11) 96570-6147



Atendimento ao visitante: 0800 055 5979

Website: https://www.instagram.com/floresemorangos/