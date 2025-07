Quais são os melhores doces mineiros, segundo a inteligência artificial

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Minas Gerais não é só sinônimo de comida farta — é também referência na produção de doces de dar água na boca. Em tachos de cobre, no calor do fogão a lenha e com a paciência herdada das avós, surgem iguarias que não apenas encantam o paladar, mas carregam séculos de história, afeto e identidade cultural.

O Estado de Minas pediu para que o ChatGPT montasse um ranking com os 10 doces mais deliciosos da culinária mineira, levando em conta critérios como textura, equilíbrio sensorial, tradição, complexidade artesanal e representatividade afetiva. O resultado destaca o que Minas faz de melhor: transformar ingredientes simples em experiências memoráveis.

A IA concluiu que os doces mineiros se destacam por sua textura artesanal, sabores profundos e vínculo afetivo. “São receitas que respeitam o tempo do fogo, valorizam ingredientes locais e carregam consigo a alma de uma cultura que sabe celebrar a vida com simplicidade e generosidade”, destacou.

Confira o Top 10:

1. Doce de leite (cremoso ou em barra)

O rei absoluto da doçaria mineira. Cremoso, caramelizado, intenso e reconfortante. Pode ser comido puro, no pão, em bolos ou direto da colher — e nunca decepciona. É patrimônio imaterial e imortal.

2. Romeu e Julieta (queijo com goiabada)

A união perfeita do doce e do salgado, do macio e do firme. A goiabada cascão com queijo minas curado é simples na forma, mas sofisticada no sabor e na tradição. Uma das combinações mais geniais da gastronomia brasileira.

3. Ambrosia (ou doce de ovos)

Uma mistura delicada de leite, açúcar e ovos, lentamente caramelizados. Tem textura irregular, sabor complexo e perfume de casa de vó. É um doce rústico que revela profundidade a cada colherada.

4. Compota de laranja-da-terra

Feita com as cascas cuidadosamente cozidas e caramelizadas, entrega doçura equilibrada com amargor sutil e aroma cítrico marcante. Uma iguaria refinada e tradicional.

5. Doce de mamão verde em calda

Crocante por fora, macio por dentro. Preparado em compotas com cravo e canela, é clássico nos almoços de domingo e um dos doces mais típicos das cozinhas mineiras.

6. Goiabada cascão artesanal

Feita em tachos de cobre com goiabas inteiras e açúcar, mantém pedacinhos de fruta e textura rústica. É o tipo de doce que representa Minas de ponta a ponta.

7. Pé de moleque com rapadura

Rústico, crocante e intenso. A versão mineira leva amendoim e rapadura, entregando um sabor tostado e nostálgico. Presença garantida em festas e mercados do interior.

O doce de leite é um dos doces mais apreciados no mundo pels textura cremosa e sabor irresistível, derivado do cozimento lento de leite com açúcar. Popular em vários países, ele é versátil, podendo ser consumido puro, como recheio ou complemento em sobremesas. Reprodução de video MT Rural A rica tradição do doce de leite o torna um símbolo culinário em muitas culturas. Veja lugares pelo mundo que produzem essa delícia de forma peculiar, destacando-se pelo sabor e pela qualidade. Reprodução de video MT Rural Minas Gerais, Brasil: Conhecida como a capital do doce de leite no Brasil, Minas Gerais se destaca pela tradição na produção de laticínios artesanais. Utilizando métodos familiares e leite de alta qualidade, o doce de leite mineiro é cremoso e rico em sabor, atraindo turistas e movimentando a economia local. Divulgação Santa Fe, Argentina: Na Argentina, Santa Fe é uma referência no doce de leite, que é cremoso e ligeiramente mais doce que outros. A tradição argentina valoriza esse doce como símbolo nacional, sendo essencial para a culinária e uma atração para turistas gastronômicos. Divulgação Córdoba, Argentina: Em Córdoba, o doce de leite é produzido com leite fresco da vasta produção agropecuária local. Sua consistência equilibrada faz dele um dos preferidos, destacando-se no comércio e na valorização da cultura argentina. Divulgação Montevidéu, Uruguai: O Uruguai é famoso pelo doce de leite de alta qualidade, especialmente na região de Montevidéu. Reconhecido pela textura firme e sabor profundo, ele é um dos principais itens exportados do país e um grande atrativo turístico. Divulgação La Serena, Chile: A tradição chilena de produção de doce de leite, conhecido como manjar, destaca La Serena como um polo de alta qualidade. Com um sabor mais caramelizado, é um produto local importante para o mercado e para a cultura. Divulgação Arequipa, Peru: A cidade de Arequipa é famosa pelo manjar blanco, uma versão peruana do doce de leite feita com leite fresco de vaca ou cabra. A tradição local atrai muitos visitantes e impulsiona feiras gastronômicas. Divulgação Santa Cruz, Bolívia: Conhecida por um doce de leite mais denso, Santa Cruz destaca-se na produção artesanal e familiar. Esse doce contribui para o mercado interno e para as tradições bolivianas, sendo parte essencial das sobremesas locais. Divulgação Normandia, França: Com grande tradição em laticínios, Normandia produz um doce de leite com leite de altíssima qualidade e sabor amanteigado. O produto faz parte da rica gastronomia regional e impulsiona o turismo rural e gastronômico. Divulgação Astúrias, Espanha: As Astúrias, famosas por seus produtos lácteos, produzem um doce de leite de alta qualidade com sabor autêntico. Ele é muito consumido localmente e apreciado por visitantes que exploram a culinária da região. Divulgação Piedmont, Itália: No norte da Itália, a tradição do doce de leite tem raízes em pequenas fazendas familiares. Piedmont se destaca pela produção de um doce rico em sabor, que muitas vezes é usado em sobremesas gourmet italianas. Imagem Freepik Antioquia, Colômbia: Antioquia, com forte tradição rural, é um dos maiores produtores de doce de leite na Colômbia, conhecido como arequipe. A qualidade do produto reflete o uso de técnicas artesanais, atraindo consumidores locais e estrangeiros. Divulgação Cusco, Peru: Em Cusco, o doce de leite é popular em mercados locais, feito artesanalmente com um toque regional único. É frequentemente vendido para turistas, tornando-se uma lembrança especial da rica cultura andina. Reprodução Facebook Bahia Blanca, Argentina: Com uma longa tradição na produção de doces de leite, Bahia Blanca é um importante polo de exportação. O doce aqui é apreciado pela consistência aveludada e destaca-se como parte da identidade gastronômica local. Divulgação Concepción, Paraguai: A cidade de Concepción é conhecida por seu doce de leite artesanal, que mantém métodos de produção tradicionais. Além de ser um item cultural, é um produto chave no mercado local e nas celebrações paraguaias. Instagram @ladorada_py São Joaquim, Brasil: Localizada em Santa Catarina, São Joaquim é conhecida por seu doce de leite artesanal, feito a partir de leite fresco da região. O produto complementa o turismo rural e a gastronomia típica local, contribuindo significativamente para a economia da cidade. Reprodução Youtube Canal Patrick Ramiro O doce de leite apresenta variações como o cremoso, ideal para comer puro ou como cobertura; o pastoso, usado para recheios; e o sólido, conhecido como tablete. Cada tipo varia em textura e doçura, dependendo da técnica de cozimento e ingredientes. Essas opções refletem a riqueza de estilos regionais e adaptações culturais Reprodução de Youtube A versão diet do doce de leite é preparada sem açúcar ou com adoçantes, ideal para quem busca opções com menos calorias ou para diabéticos. Geralmente tem menor densidade e sabor semelhante ao tradicional, sendo um sucesso entre quem deseja se deliciar sem comprometer a saúde. Divulgação Voltar Próximo

8. Figo em calda com queijo

Delicado e levemente floral. O figo adquire uma textura densa quando cozido em calda e combina perfeitamente com o queijo minas curado. Uma sobremesa sofisticada com alma rural.

9. Doce de abóbora com coco

Aromático, vibrante e com textura aveludada, é um abraço em forma de doce. Vai bem tanto em compota quanto em pasta, sempre com cravo, canela e muito carinho.

10. Bananada (em pasta ou barra)

A doçura natural da banana, com notas tostadas e textura macia. Simples, direto e carregado de sabor. Está presente em merendas, feiras e almoços no interior.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Com tantos doces bons, as menções honrosas foram várias: bolo de fubá cremoso, broa de milho ou fubá, rosquinha de nata, queijadinha e pão de mel caseiro. Os sabores da roça, como rapadura com queijo ou banana, doce de cidra, canudinho recheado com doce de leite, doce de leite talhado e mingau de milho verde (curau), também foram lembrados.