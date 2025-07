Restaurante recém-inaugurado em BH resgata comida geraizeira; conheça

Estudante de jornalismo na PUC Minas (7° período), Estagiária no Degusta e Feminino no Jornal Estado de Minas.

Pouco se fala sobre a comida geraizeira, aquela típica do sertão mineiro e que fez parte da infância de tantos moradores de Belo Horizonte. Foi justamente a ausência de opções e restaurantes voltados à essa gastronomia que incentivou Hernane Souto e Maria Clara Alves a abrirem o Andu de Dois, nova casa de culinária nortista mineira de BH.

Os dois se conheceram na faculdade de gastronomia. Maria Clara, inclusive, chegou na capital mineira justamente para estudar. Natural de Mirabela, município no Norte de Minas, ela se aproximou de Hernane pela admiração por essa cozinha. Ele, apesar de ter nascido em Belo Horizonte, tem família no Norte do estado e sempre consumiu essa gastronomia em casa.

A admiração pela comida geraizeira fez com que os amigos e colegas de faculdade começassem um negócio de marmitas congeladas e insumos do Norte de Minas em abril de 2024. “Começamos a descobrir, com as marmitas, que havia muito nortista mineiro morando em BH e que essas pessoas também sentiam falta do tempero de casa”, comenta Maria Clara.

Espaço de pertencimento

Maria Clara Alves e Hernane Souto, proprietários do restaurante Andu de Dois/ Divulgação

As marmitas deram tão certo que Hernane e Maria Clara resolveram abrir um espaço físico. Os dois, que já tinham passagens por cozinhas reconhecidas na capital, queriam algo diferente, um espaço de acolhimento dos profissionais e dos clientes. “Nós já tínhamos passado por cozinhas que não foram experiências tão legais, então queríamos algo diferente com o Andu de Dois”, comenta.

E é exatamente isso que vem acontecendo. A casa abriu no dia 12 de junho e já está conquistando os clientes pela barriga. “Muita gente chega aqui e fala: ‘que saudade que eu tava de comer um arroz com pequi”, ressalta a proprietária, que diz querer que a casa seja um ponto de encontro dessa comunidade.

E não é só o público nativo do Norte que está frequentando a casa, muita gente que não conhece pratos ou ingredientes típicos também procura degustar essa rica gastronomia.

Protagonismo

Os chefs nunca pensaram em ser o centro das atenções do restaurante. “O protagonista é o Norte de Minas, não a gente”. Por isso, além de receitas tradicionais, como o arroz com pequi, a casa serve releituras com lentes nortistas, a exemplo de um parmegiana de carne de sol com creme de requeijão de raspa. A carne de sol usada lá, aliás, vem de Mirabela, cidade natal de Maria Clara.

Outro prato tradicional, que inclusive dá nome ao restaurante é o andu de dois, uma espécie de baião de dois com uma pegada nortista e feito com feijão-andu, item típico da cozinha do Norte do estado.

A base de tempero da culinária da região também é muito presente e marcante. O coentro de bolinha e a pimenta de cheiro, por exemplo, são muito usados na casa. Hernane destaca a importância desses temperos e dos insumos regionais para a reafirmação da essência do restaurante.

Vale ressaltar que o cardápio da casa é alterado e publicado nas redes sociais deles diariamente.

Origens e herança

Cachaças feitas pelo pai de Maria Clara, disponíveis e dose no Andu de Dois Lucaz Rod/ Divulgação

Além das comidas, as cachaças da casa também conversam com as origens, principalmente de Maria Clara, já que são produzidas pelo seu pai. Assim como é de costume na terra deles, a bebida é infusionada com diversas ervas e carrega em seu rótulo diferentes propriedades. Algumas são destinadas a dores em locais do corpo, outras para animar, etc.

Inquietação

A aconchegante construção no bairro Santa Tereza que abriga o Andu de Dois Lucaz Rod/ Divulgação

Maria Clara conta que, em seus anos em BH, se sentiu muitas vezes “excluída” ou não acolhida pela cozinha daqui. “Eu ia para a aula de gastronomia mineira e ninguém falava do pequi, do requeijão de barra, do coentro de bolinha. Eu pensava: ‘gente, não sou mineira então?”.

E foi justamente com o Andu de Dois que ela descobriu que não estava sozinha, e que muitas outras pessoas com a mesma origem também não se sentiam acolhidas e representadas dentro da mineiridade que conhecemos e que é tão difundida pelo país.

Hernane é peça importante para fortalecer esse desejo de oferecer um refúgio para essa cozinha. Apesar de ser belo-horizontino, ele é apaixonado pela gastronomia nortista mineira e defende ela sempre.

Presença ilustre

No último fim de semana, o restaurante recebeu duas estrelas da música brasileira: Marina Sena e Russo Passapusso. Maria Clara é amiga antiga de Marina, que quis prestigiar a abertura do espaço em sua passagem pela capital mineira para sua apresentação no Festival Sensacional.

“Foi muito gratificante ter eles aqui, conversamos muito sobre a gastronomia, já que a Marina é do Norte de Minas e o Russo é baiano, e o nosso tempero conversa muito com o da Bahia”, ressaltam os chefs.

Serviço

Andu de Dois (@andudedois)

Rua Gabro, 41, Santa Tereza

De quarta a sexta, das 11 às 15h e das 18h à 00h

Sábado, das 11h à 00h