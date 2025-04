Renata Sorrah em BH: atriz escolhe comida de boteco, pequi e galinhada

Interessada por alimentação, comportamento e ciência, iniciou sua carreira no Estado de Minas como estagiária de Saúde e hoje é repórter da área. Vencedora do Prêmio de Jornalismo CDL/BH, também já cobriu política, cultura, esportes e temas gerais.

Renata Sorrah está em Belo Horizonte neste fim de semana para apresentar, no Centro Cultural SESIMINAS, o espetáculo "AO VIVO [dentro da cabeça de alguém]", criação coletiva da Companhia Brasileira de Teatro com direção de Marcio Abreu. Conhecida pelos papéis de Nazaré Tedesco em "Senhora do Destino" (2004) e Heleninha Roitman de "Vale Tudo" (1988), a atriz aproveitou a estadia para conhecer alguns bares da cidade.

Na sexta-feira à noite (11/4), após os ensaios da peça, Sorrah visitou o Puxadinho, bar anexo ao restaurante Cozinha Santo Antônio, no Bairro Santo Antônio, Região Centro-Sul da capital, comandado pela chef Ju Duarte. O espaço funciona como sala de espera da casa, com ambiente informal e carta de cervejas artesanais.

Segundo Ju, a visita foi uma surpresa. “Ela chegou com outros dois atores depois que o Cozinha Santo Antônio já havia fechado. Poucos minutos depois, já circulavam vídeos dela por aqui.” A chef conta que Sorrah foi receptiva com os frequentadores e até pediu uma echarpe emprestada para se proteger do frio. “Ela devolveu no fim da noite. Brinco que não vou lavar mais”, revelou.

Durante a visita, a atriz provou o pastel Maria da Cruz (R$ 38), uma homenagem à rebelde do sertão das Minas Gerais no século 18, recheado com carne, requeijão e maionese de pequi - ingrediente que surpreendeu até um dos atores que dizia não gostar do fruto.

O menu do Puxadinho inclui pratos como croquete com molho de mostarda e mel (R$ 50), jiló empanado com queijo (R$ 30), torresmo com limão-capeta (R$ 40), empadinha de queijo (R$ 23), ostra fresca (R$ 30 a dupla) e o pão molhado com isca de paleta angus e cerveja (R$ 50). A chef ainda destaca o Crudo de carne de gado curraleiro pé duro, que vem acompanhado de mandiopã (R$ 45). A cozinha é formada exclusivamente por mulheres.

Comida de boteco

No sábado (12/4), Sorrah foi vista no Silvio’s Bar, especializado em comida de boteco. Entre os petiscos do cardápio, estão o torresmo de barriga, carne-de-sol com mandioca, filé de tilápia e o jiló à milanesa com crosta de parmesão. As opções são servidas com cachaça ou cerveja gelada.

No sábado (13/4), Sorrah foi vista no Silvio’s Bar, especializado em comida de boteco, ao lado do ator Paulo André e o arquiteto Marcelo Play Redes Sociais/Reprodução

Galinhada com pequi

Neste domingo (13/4), a atriz esteve no Espaço Yanã, que funciona como bar e espaço cultural LGBTQIAPN+. Ana Luiza Gonçalves, assessora do local, contou que o ator Rafael Bacelar, colega de elenco, já conhecia a casa e levou Sorrah ao local. Ela experimentou o prato Jequi - galinhada com vinagrete de pequi, farofa de alho e ovo frito (R$ 42) e o croquete de porco com catchup de pimentão, chamado de Pagu (R$ 36, seis unidades).

Atriz visitou o Espaço Yanã na tarde deste domingo (13/4) Izabela Laurico/Divulgação

A última sessão da peça "AO VIVO [dentro da cabeça de alguém]" acontece neste domingo, às 19h, no Centro Cultural SESIMINAS (Rua Padre Marinho, 60, Santa Efigênia).

Serviço

Puxadinho - Bar de Quintal



Onde: Rua São Domingos do Prata, 453 - Santo Antônio Rua São Domingos do Prata, 453 - Santo Antônio Funcionamento: Quinta e Sexta - 17:30 às 0h; Sábado - 12:30 às 0h; Domingo - 12:30 às 20h

Silvio’s Bar

Onde: Rua Begônia, 199 - Esplanada

Funcionamento: Segunda a sexta - 17h às 00h; Sábado - 12hr às 00h

Contato: (31) 3318-3273