Confira 10 bares de Belo Horizonte que são comandados por mulheres

Carol comanda o Yanã, um espaço que, além de bar, é palco de diversas manifestações culturais (foto: Leandro Couri/EM/D.A.Press)



As propostas variam: desde continuar um negócio familiar e precisar de renda à construção um ambiente seguro e acolhedor às mulheres, são elas quem comandam bares que crescem em popularidade e prestígio em Belo Horizonte.





De inspirações históricas às tradições repassadas de geração em geração, ou dos sonhos à prática, a diversidade de histórias femininas entre o comando de bares na capital mineira – apesar de considerada uma área majoritariamente masculina – inspiram e se mostram bastante atrativos para os mais diferentes públicos.









Confira a lista de 10 estabelecimentos cujas donas e administradoras são elas:

Yanã

Carol sempre teve vontade de trabalhar com cultura, gastronomia e mixologia, e junto com uma amiga, resolveu dar vida ao projeto do Espaço Yanã em 2019. Pensado para ser um local acolhedor às mulheres e à comunidade LGBTQIA+ como um todo, foi construído, desde o começo, apenas por mulheres.





“Começamos em 2019, logo após 2018, que foi um ano de muita tensão política. E isso reflete muito no que é o Yanã: além de um espaço de acolhimento, é também um espaço político. A gente tem um posicionamento muito forte e disso surgiu a ideia de ter esse espaço onde o feminismo acontecesse da forma mais real possível, então começamos a procurar mulheres eletricistas, pedreiras, fornecedoras, seguranças, garçonetes, mixologistas, cozinheiras, e por aí vai”, explicou Carol ao EM.





Ela também ressalta que o Yanã não é apenas um bar ou restaurante que funciona apenas pelo cardápio – apesar de ser um grande atrativo com diversas opções saborosas de pratos e petiscos com carne, vegetarianos e veganos, além de ter uma ampla carta de drinks diferenciados, sem faltar as cervejas geladas, comuns ou artesanais –, e que a programação cultural faz uma grande diferença no que é a proposta do local.





“Estamos muito ligadas a outros coletivos da cidade, apoiamos umas às outras. Falo muito sobre o Yanã não ser um empreendimento, mas sim um reflexo do meu propósito de vida, então tudo o que acontece lá dentro é o que eu espero e o que eu construo para o mundo. Queremos ser um local onde as minorias se sintam acolhidas e valorizadas. Minha equipe, por exemplo, é formada por mulheres lésbicas, mulheres pretas e mulheres trans”, completa Carol.





O local também é pet friendly.





Serviço

Endereço: Av. Francisco Sá, 663 - Prado

Horário de funcionamento: Terça a sexta 18h às 00h | Sábado das 17h às 00h | Domingo das 13h às 21h

Alaíde Botequim

Os bolinhos da Alaíde Carneiro são um sonho, literalmente. Os famosos tira-gostos que ficam em uma estufa no bairro Planalto têm suas receitas tiradas dos sonhos da cozinheira, que tem seu botequim em Belo Horizonte desde 2018, quando se mudou do Rio de Janeiro para cá. Acabou se encantando com a energia daqui.





“Quando cheguei aqui, fiquei meio apavorada, porque [BH] tem muitos bares e fiquei cismada: ‘Será que vai dar certo?’. Estava preocupada com vizinho, com concorrência, mas assim que abri o bar, os conterrâneos mineiros me deram o maior apoio. Nem acreditei no que estava acontecendo”, disse ela ao EM





Hoje em dia, ela anda tão ocupada com a rotina que falta tempo para dormir e, consequentemente, não tem seus sonhos com tanta frequência. O sucesso pode ter a ver com isso, já que seus bolinhos, que costumam sair às 16h, lotam o local e acabam muito rápido. Para acompanhar, a casa também serve cerveja gelada, cachaças diversas e drinks.





Serviço

Endereço: Av. Dr. Cristiano Guimarães, 1389 - Planalto

Horário de funcionamento: Terça a sábado das 11h às 23h | Domingo das 11h às 20h

Madame Geneva

A ideia do Madame Geneva veio das próprias experiências da proprietária, Bel Leite. Uma grande frequentadora e apreciadora de bares, costumava frequentá-los sozinha, mas sempre recebeu abordagens indesejadas. Daí, veio a ideia de criar um local acolhedor, principalmente para as mulheres que desejam sair sozinhas sem serem incomodadas e, de quebra, oferecer um cardápio diverso com opções veganas e vegetarianas e uma carta de drinks de brilhar os olhos que é renovada com certa frequência e sempre recebe elogios.





A casa recebe apresentações culturais frequentemente em um espaço temático bem decorado com temática de cabaré, o que também combina com Bel, que é pós-doutora em História e trouxe referências para a composição do espaço. Ao pesquisar a trajetória britânica do gin no século XVII, ela resolveu ressignificar o papel que a figura imaginária de uma mulher recebeu: a de precursora de desentendimentos e até decadências sociais, supostamente causadas por essa bebida.





“Quando o gin começa a ser criminalizado, surge um discurso muito forte sobre as mães mulheres que resolvem abandonar até os filhos para continuarem bebendo. Então até o processo de criminalização da vida passa por essas questões femininas, e a minha vontade de ter bar e meu desejo de ter alguma coisa com a narrativa histórica nasceram quando eu descobri essa história”, contou ela ao EM.





Para Bel, empreender é de família: o local onde hoje é o bar foi, por muitos anos, o salão de beleza de sua mãe, que cedeu parte do espaço para a instalação do Madame Geneva. “Sou de uma família de mulheres empreendedoras que fizeram isso sozinhas. Apesar das dificuldades de ser mulher e empreender, eu sempre via que eram exitosas no que faziam”, completou.





Serviço

Endereço: Rua Luiz Soares da Rocha, 21a - Luxemburgo

Horário de funcionamento: Quarta a Sábado das 19h às 00h

Santo Boteco

O Santo Boteco fica no bairro São Pedro e é o local ideal para reunir a família e os amigos para um bom papo com música boa e clima aconchegante. Além de petiscos e pratos brasileiros estilo “casa de vó” – criações de uma das proprietárias, Aline Elias – que dizem acariciar o estômago e o coração, a casa também oferece cerveja gelada com preço justo.





O local sofreu uma interdição em 2021 por conta de rachaduras que vinham sendo notificadas desde 2015 por Aline. No entanto, ela diz que “mulher nunca é ouvida quando pede ou sabe de alguma coisa. Talvez se há seis anos, quando liguei para Copasa e falei que tinha um vazamento no nível da rua, entre o asfalto e o passeio, e eles tivessem investigado isso, e isso tudo não tinha acontecido”, explicou ela em vídeo divulgado na internet na época.





Serviço

Endereço: Rua Major Lopes, 4 - São Pedro

Horário de funcionamento: Terça a sexta das 18h às 00h | Sábado das 11h às 22h | Domingo das 11h às 18h

Soul Jazz Burguer

O Soul Jazz Burguer começou no bairro Aeroporto, na região da Pampulha, mas há pouco tempo expandiu para o Santa Tereza com uma segunda unidade. Fruto do trabalho de Maíra Marcolino e de seu sócio Bruno Costa – que é irmão da chef Naiara Faria, do La Palma –, o local foi pensado para ser aconchegante e palco de atrações culturais.





Com atrações musicais sempre às terças e quintas e, eventualmente, aos finais de semana. Maíra afirma que além de colocar mais uma casa no Santê, a intenção é agregar à cena cultural do bairro e da cidade. “O Soul Jazz precisava crescer para proporcionar a nossa experiência a clientes de outras áreas da cidade. A primeira região que pensamos foi a que a gente namorava a meses: o berço do Clube da Esquina, o centro de insurgências culturais e da boemia belo-horizontina”, contou.





O cardápio é cheio de petiscos, lanches diferenciados e saborosos (com opções com carne, vegetarianas e veganas), sobremesas e até brunches aos domingos (na unidade da Pampulha), além de cervejas artesanais – sempre geladas.





Serviço

Endereços: Rua Conselheiro Rocha, 2.809, Santa Tereza

Rua Noraldino de Lima, 387 - Aeroporto

Horários de funcionamento: Terça a domingo das 17h às 23h - Santa Tereza

Segunda a domingo das 17h às 23h | Domingo das 11h às 15h (brunch) - Aeroporto

Bar da Lora

Quem já andou pelo Mercado Central deve conhecer o famoso Bar da Lora, mas será que sabia que o nome é recente? Antigo Lumapa, o bar é o primeiro do Mercado Central a ser comandado por uma mulher, a Eliza Fonseca, que assumiu o local quando o pai, seu Paulinho, precisou se afastar do trabalho. Com o tempo, os próprios clientes deixaram de chamá-lo de Lumapa para identificá-lo como Bar da Lora.





Muitos acharam que Eliza não daria conta de administrar um bar, mas atualmente o local é referência no Mercado Central para tomar uma cerveja gelada com um tira-gosto saboroso. Ela mesma começou a desenvolver os pratos do cardápio e passou a participar dos concursos de botecos. Em 2010, o Bar da Lora conquistou o 1º lugar do Festival Comida di Buteco com o tira-gosto “Pura Garra da Lora” e, desde então, o boteco é um sucesso.

Serviço

Endereço: Av. Augusto de Lima, 744 - Loja 115 - Centro

Horário de funcionamento: Segunda a sexta das 9h às 18h | Domingo das 9h às 13h

Bar da Cida

O Bar da Cida é bem conhecido no bairro Floramar por receber longas filas em dias frios por conta de seus caldos. Comandado por Cida – autora das receitas – e seu marido Chicão, o local funciona há 33 anos no mesmo ambiente simples e acolhedor: a proprietária, além de comandar as panelas, faz questão de conversar com seus clientes sobre os pratos e a vida.





Fora da temporada de frio, o bar também aposta em tira-gostos saborosos estilo “comida de vó” e cervejas bem geladas para manter o fluxo de clientes. Em 2007, o prato “Como’ela no Floramar” (moela ao molho com batata e cebolinha) ficou em 5º lugar do concurso Comida di Buteco.





Recentemente, um dos filhos da dupla, Gabriel, entrou na administração do bar para focar em delivery.





Serviço

Endereço: R. Numa Nogueira, 287 - Floramar

Horário de funcionamento: Quarta a sexta das 17h às 23h30 | Sábado e domingo das 13h às 23h30

Baiana do Acarajé

O bar e restaurante Baiana do Acarajé é um negócio familiar: o próprio nome é em homenagem às seis irmãs do proprietário que tocam o bar junto com ele há cerca de 25 anos. Com o famoso acarajé como carro chefe, oferece pratos com frutos do mar e cerveja gelada todos os dias da semana.





Localizada no coração da Savassi com mesas na calçada, a casa é especializada em comida baiana e utiliza ingredientes originais da Bahia, como a farinha e o azeite de dendê para manter o cardápio fiel ao sabor da região. Foi assim que, em 2017, o local foi vencedor da categoria Melhor Restaurante de Comida Brasileira na primeira edição do Prêmio Melhores de BH.





Serviço

Endereço: R. Antônio de Albuquerque, 395 - Savassi

Horário de funcionamento: Segunda das 17h às 23 | Terça e quarta das 12h às 23h40 | Quinta a sábado das 12h às 00h | Domingo das 12h às 19h30

Bartiquim

O Bartiquim, ou o Bar do Bolinha, é um dos mais tradicionais da capital mineira. Inaugurado em 2002, sempre fez sucesso entre a clientela pela simpatia do então proprietário, Rômulo César da Silva, o Bolinha, que cuidava da cozinha e do atendimento com muita simpatia. O local conquistou dois terceiros lugares nas edições do festival “Comida di Buteco” de 2004 e 2005.





Com o falecimento do Bolinha em 2021, sua esposa Maurilene e sua filha Júlia assumiram o comando de cuidar do Bartiquim, que mantém o prestígio consolidado ao longo dos anos. A cozinha fica aos cuidados de Maurilene, que já costumava auxiliar Bolinha na produção, enquanto Júlia coordena o atendimento dos garçons.





Além dos pratos e tira-gostos deliciosos, o bar também oferece cerveja gelada e drinks diferenciados.





Serviço

Endereço: Rua Silvianópolis, 74 - Santa Tereza

Horário de funcionamento: Quinta e sexta das 18h às 23h30 | Sábado das 11h30 às 23h30 | Domingo das 11h30 às 17h30

Bar da Fida/Fidda/Véia

O Bar da Fida (às vezes, grafado como Fidda), também conhecido como Bar da Véia, é um bar familiar no tradicional estilo “copo sujo” que fica no bairro Santo Antônio e é comandado pela própria Fida, que é assessorada por seu filho Rogerinho. Serve cerveja e alguns artigos de mercearia para os clientes, que costumam ficar sentados em mesas na calçada.





Para quem frequenta, o bar é considerado um dos últimos locais preservados do bairro, que foi descaracterizado pela especulação imobiliária, e continua carregando histórias e afetos ao longo do tempo. “É um lugar muito bom para se tomar uma cerveja gelada e conversar fiado com várias personalidades marcantes e interessantes do bairro. Tem de tudo. O espaço não é muito grande, mas é muito agradável e acolhedor. É um lugar merecedor de cinco ou seis estrelas”, diz Niase Natal, cliente assíduo.





Serviço

Endereço: Rua São Domingos do Prata, 479, Santo Antônio

Horário de funcionamento: Segunda das 09h30 às 22h | Terça a Sexta das 09h às 22h | Sábado das 09h às 22h30 | Domingo das 10h às 18h