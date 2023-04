Portugal terá escola para formar feministas

O projeto educacional foi desenvolvido por Marta Martins e Valquíria Porto, que tiveram a ideia de criar o espaço em outubro de 2022, entretanto, era menos ambiciosa. No começo, eram apenas indicações de lugares a serem visitados e autoras a serem lidas, que aconteciam por meio das redes sociais. Tais ações fortaleceram o projeto e abriram caminho para que ele tomasse grandes proporções.

A escola, cujos pilares são ‘cultura’, ‘escola’ e ‘comunidade’, se diz um lugar que estará sempre aberto à partilha de ideias e ações. “A Manamiga é, antes de tudo, acolhimento, respeito e partilha. Com Audre Lorde aprendemos que não existe hierarquia de opressão, com Djamila Ribeiro sobre lugar de fala e com Marcia Tiburi descobrimos o quanto o feminismo pode ser dialógico. Assim, para todas as possibilidades de feminismos, como para todes as mulheres, somos um lugar de pertença. Unir conhecimentos, histórias e movimentos é a nossa estrada no ativismo feminista”, compartilharam as fundadoras na página da escola.