Projeto combate o racismo em estabelecimentos comerciais

A iniciativa transforma as notas fiscais em um objeto de luta contra o racismo (foto: Divulgação / Notas do respeito)

Não são raros os casos em que pessoas negras relatam ter sido vítimas de preconceito dentro de comércios. Desde serem seguidas por seguranças a acusações de roubo, são várias as formas de discriminação contra pessoas pretas em supermercados e farmácias, por exemplo. Para conscientizar sobre o racismo nesses espaços, foi criada a campanha ‘Notas do respeito’.

A iniciativa faz parte do programa ‘Racismo zero’, da Universidade Zumbi dos Palmares, em São Paulo, e foi desenvolvida pela agência de publicidade Grey Brasil. A ideia é encorajar empresas a aderir ao programa, que oferece letramento racial para os colaboradores. Além disso, os estabelecimentos que zerarem os casos de racismo recebem o selo de “empresa antirracista”.

A campanha é dividida em duas etapas. Na primeira, serão afixados cartazes com notas fiscais de pessoas que sofreram esse tipo de discriminação, explicando como elas passam a carregar esse documento para comprovar que não haviam cometido roubo. A ação ocorre em São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília.

Na segunda etapa, as empresas são convidadas a fazer parte do ‘Racismo zero’, por meio de uma ferramenta gratuita para imprimir, nas notas fiscais, histórias reais do preconceito e um QR Code que direciona para um portal para fazer denúncias e encontrar assessoria jurídica e emocional.





Assista ao vídeo promocional da campanha: