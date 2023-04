Influencer compartilha traumas de racismo vivenciados pela avó e viraliza.

A influenciaora de 26 anos dedica seu tempo a cuidar da avó com Alzheimer (foto: Reprodução Redes Sociais/ @casalformandodiy) Um vídeo compartilhado no TikTok no dia 13/02 pela página “Monique e a Vó de 87” viralizou nas redes sociais e repercutiu entre os usuários. No vídeo, Monique, que é criadora de conteúdo digital, conversa com sua avó, que sente vergonha de ir a um aniversário por ser uma mulher negra.





Na página com 133 mil seguidores, Monique, moradora de Itaperuna, no estado do Rio de Janeiro, compartilha o dia a dia como cuidadora da sua avó de 87 anos, que convive com o Alzheimer.

No vídeo em questão, Dona Maria diz que não quer ir a um aniversário por ter vergonha de ser negra. Monique pergunta o porquê dela se sentir assim e ela responde: “Eu sou feia, sou negra”. Ao final do vídeo, a neta convence a avó de ir a festa, que é de uma criança especial para a família.





Maria da Natividade Teixeira Guilherme, nascida em 1935, carrega muitos traumas. Ela sofreu muito preconceito pela família do seu marido e em seu ambiente de trabalho, na zona rural e como empregada doméstica, contou a neta ao Estado de Minas.





Monique disse que sempre teve dificuldades em mostrar à avó o quanto ela era bonita. Durante toda a adolescência, Monique insistiu em finalizar o cabelo dela de forma natural, para que ela pudesse reconhecer seu cabelo e se ver como uma mulher bonita, mas Dona Maria sempre negou.





Os traumas de uma vida inteira sofrendo violências cotidianas fez com que a avó se enxergasse dessa forma, inferior e subalterna. Após Dona Maria ter sofrido um acidente vascular cerebral (AVC), a neta passou a ter mais facilidade de lidar com esses traumas, pois, segundo ela, a avó ficou mais flexível.





“Era impossível convencer a minha avó da beleza que ela tinha, da cultura dela. Hoje em dia, ainda é difícil, mas ela é mais flexível. Ela deixou que eu finalizasse o cabelo dela pela primeira vez, há cerca de um mês, quando ela conseguiu se ver natural pela primeira vez. Inclusive, ela chorou”, relatou Monique.





A influencer contou que ao final, Dona Maria foi muito bem recebida na festa e não passou por nenhuma situação constrangedora.





Monique disse, ainda, que não esperava que o vídeo tivesse essa repercussão e que recebeu diversos comentários positivos de apoio, além de relatos de pessoas que passam pela mesma situação de sua avó.