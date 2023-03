Pai de influenciadora recusa comer em restaurante luxuoso e reação viraliza

A influenciadora defendeu que o pai merece o melhor (foto: Reprodução/redes sociais) A criadora de conteúdo digital Lore Rufis publicou em suas redes sociais um vídeo mostrando a reação de seu pai ao levá-lo em um restaurante. Nas imagens, é possível ver o pai da blogueira relutante a aceitar o convite por acreditar que o estabelecimento é luxuoso demais para “pessoas como ele”.





No vídeo, o senhor negro, vestindo camisa polo, bermuda e tênis, aponta para a própria roupa e diz que não quer entrar no restaurante por estar “esculhambado”. Lore insiste, defendendo que o pai merece o melhor e ele persiste na recusa. Na sequência, ele finalmente aceita e a blogueira afirma que se surpreendeu com a atitude dele.

Internautas se emocionaram e identificaram suas próprias vivências com as cenas. Alguns perfis compartilharam o sentimento de tristeza ao comparar a atitude do homem com a de seus familiares. Outros disseram que era muito doloroso ver alguém se sentindo daquela forma ou se sentir como tal.

caralho vei eu chorei tanto assistindo isso, é um misto de odio, dor e ao mesmo tempo uma certa esperança em quebrar os círculos pic.twitter.com/PxEuw1u5YX — roque do povão (@rauquetxt) March 27, 2023

Isso lembrou a minha mãe quando falei pra ela que ia pagar a faculdade e ela escolheu a mais próxima da realidade dela e em Nova Iguaçu pq não queria ser tratada diferente na PUC ou FGV %uD83E%uDD7A — Nath Finanças %uD83D%uDCB0 (@nathfinancas) March 28, 2023

%uD83D%uDE2D%uD83D%uDE2D%uD83D%uDE2D%uD83D%uDE2D isso me remeteu tanta coisa rawk, meu pai sempre andou muito arrumado e ainda sim teve mt receio de entrar em certos espaços por ser preto, to mt emocionada com o video %uD83D%uDE2D%uD83D%uDE2D — carol (@carolfigueiredc) March 27, 2023

Uma vida inteira sendo visto como menor, indigno e muitas vezes nem visto ele foi...

O trauma mtas vezes nos faz acreditar que tinha q ser assim e tá tudo bem. E essa reação é cruel de se ver, mas faz sentido pra ele. — mai (@maisumausuaria) March 27, 2023

Muitas pessoas destacaram que a reação do pai de Lore Rufis é resultado de anos sendo condicionado a acreditar que é inferior, devido a sociedade racista e classista que vivemos. No Instagram, um usuário reforçou que “Infelizmente o complexo de inferioridade é um dos maiores traumas causados pelo racismo estrutural”. “Me arrepiei. Só quem vive um momento como esse sabe como é satisfatório”, disse outro.