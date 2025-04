Renata Sorrah, a primeira Heleninha, comenta remake de "Vale tudo"

Formado em jornalismo pela PUC-MG, é repórter de cultura no EM desde 2022. Escreve sobre literatura, música, cinema, teatro e artes plásticas



A atriz Renata Sorrah, intérprete de Heleninha Roitman na edição original da novela “Vale tudo” (1988), de Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e Leonor Bassères, tem uma avaliação positiva do remake do folhetim que está no ar na Globo, agora assinado por Manuela Dias.

“A gente fez essa novela há 30 anos. E agora ela está sendo refeita com um superelenco, um supercuidado. Todos sabem da responsabilidade de fazer esse remake. E eu acho que está indo muito bem. Tem duas coisas nessa versão da Manuela (Dias) muito bacanas: trazer uma protagonista negra, que é a Taís Araújo; e a história de Laís e Cecília, que será trabalhada com mais complexidade”, disse.

Débora Bloch encarna a inescrupulosa e elitista Odete Roitman, vilã à moda do século 21 que despreza o Brasil Estevam Avellar/Globo Beatriz Segall conquistou o Brasil ao interpretar Odete Roitman na primeira versão de 'Vale tudo', exibida pela Globo em 1988 e 1989 Globo/divulgação Na primeira 'Vale tudo', a atriz Glória Pires brilhou como Maria de Fátima, garota mau-caráter decidida a tudo para ingressar no mundo dos milionários Globo/divulgação No remake de 2025, a atriz Bella Campos é Maria de Fátima, que não hesita em dar golpes na própria mãe, a quem despreza Fábio Rocha/Globo Raquel, anteriormente interpretada por Regina Duarte, é uma guia turística que quer provar que ainda vale a pena ser honesta no Brasil. Globo/divulgação Em 2025, a íntegra Raquel, papel de Taís Araujo, é negra, batalhadora e vítima das armações da filha na releitura de 'Vale tudo' Globo/divulgação Trambiqueiro e bonitão, César quer subir na vida a qualquer custo. Carlos Alberto Riccelli viveu o personagem na novela exibida em 1988 e 1989 Globo/reprodução Cauã Reymond interpreta o mau-caráter César, que faz qualquer coisa para subir na vida, personagem do remake de 'Vale tudo' Marcos Serra Lima/Globo Renata Sorrah chamou a atenção como a sofrida alcoolista Heleninha na primeira versão de 'Vale tudo' Memória Globo/reprodução Paolla Oliveira interpreta Heleninha Roitman, artista milionária às voltas com a depressão e a bebida, no remake de 'Vale tudo' Marcos Serra Lima/Globo Na primeira versão da novela, Reginaldo Faria interpretou o ambicioso Marco Aurélio, cuja mulher, Leila (Cassia Kis), atirou em Odete Roitman Globo/reprodução Em 2025, Alexandre Nero vive o empresário Marco Aurélio, cuja carreira é pautada pelo desprezo à ética Léo Rosário/Globo Carolina Dieckmann vive Leila, mãe de Bruno (Miguel Moro), no remake de 'Vale tudo'. Na primeira versão da novela, a personagem mata Odete Roitman Fábio Rocha/Globo Antônio Fagundes viveu Ivan, apaixonado por Raquel (Regina Duarte), na primeira versão da novela Reprodução Ivan está de volta na versão 2025 de 'Vale tudo', na pele do ator Renato Góes, e se apaixona por Raquel, papel de Taís Araujo Manoella Mello/Globo O milionário clã Roitman, versão 2025: Afonso (Humberto Carrão), Celina (Malu Galli), Odete (Débora Bloch) e Heleninha (Paolla Oliveira) Fábio Rocha/Globo Voltar Próximo

A referência é ao casal de lésbicas que teve o relacionamento censurado pela ditadura militar e rejeitado pelo público. O casal que hoje é vivido por Maeve Jinkings (Cecília) e Lorena Lima (Laís) era interpretado por Lala Deheinzelin e Cristina Prochaska.

“Na minha época, o público não aceitou. Forçou a matar uma delas, o que acabou acontecendo. Hoje em dia, não vai acontecer isso”, diz Renata.

Na nova versão de “Vale tudo”, a personagem Heleninha Roitman é vivida por Paolla Oliveira.

Renata Sorrah estará em Belo Horizonte neste fim de semana, onde apresenta a peça

“Ao vivo [dentro da cabeça de alguém]” – criação coletiva da Companhia Brasileira de Teatro, com direção de Marcio Abreu.

O espetáculo tem sessões neste sábado (12/4), às 20h; e domingo, às 19h, no Teatro Sesiminas (Rua Padre Marinho, 60, Santa Efigênia).