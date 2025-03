'Vale tudo': atrizes tiveram aulas de etiqueta para interpretar personagens

Para atuarem em "Vale Tudo", Paolla Oliveira e Malu Galli tiveram aulas de etiqueta. O remake da novela estreia na noite desta segunda (31/3) com Paolla como Heleninha Roitman e Malu como Celina, respectivamente filha e irmã da vilã Odete Roitman (Débora Bloch).

"Tivemos aulas e a gente brinca que a coisa mais difícil do personagem é ser rico porque dá muito trabalho. É dificílimo", afirmou Paolla em participação no programa de Patricia Poeta.

"As cenas de almoço e jantar são uma loucura. Temos as consultoras no estúdio e elas ficam o tempo todo 'não, gente, é assim, é assado'. É um negócio", complementou Malu.

A atriz que dá a alma à personagem Celina ainda disse que, antes de começar as filmagens, queria assistir algumas partes da novela para lembrar, já que era nova quando a primeira versão ao ar, em 1988.

"Mas é tão bom que maratonei tudo, fiquei viciada. Temos a chance de assistir a obra toda e saber a história que vamos contar. Acho isso muito bom", completou.