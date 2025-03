Após sucesso em 2024, Flipetrópolis corre risco de não acontecer este ano

A edição de 2025 do Festival Literário Internacional de Petrópolis, o Flipetrópolis, pode não acontecer este ano. Até o momento, o evento não tem patrocinadores para viabilizar a nova edição. O município já havia confirmado que o evento aconteceria entre os dias 21 e 26 de maio, no Palácio de Cristal.

A Associação Cultural Sempre um Papo, responsável pelo Flipetrópolis, publicou uma nota nas redes sociais na semana passada informando a situação. O projeto está totalmente aprovado na Lei Rouanet e basta um patrocinador para tirá-lo do papel.

À coluna, a organização do Flipetrópolis informou que, sensibilizadas pela nota, muitas pessoas estão entrando em contato para se disponibilizar a buscar patrocínio.

No dia 6 de janeiro, a Prefeitura de Petrópolis organizou uma reunião com equipes das secretarias de Cultura, Turismo e Governo para tratar do festival.

A primeira edição do Flipetrópolis aconteceu em maio de 2024 e atraiu um público de 37 mil pessoas. Dado o sucesso do festival para a cultura e o turismo da cidade, o plano da prefeitura era viabilizar uma segunda edição este ano.

No mercado de eventos literários a estimativa é que, em poucos anos, o Flipetrópolis passaria em público a Flip (Festa Literária Internacional de Paraty) e poderia se consagrar como o principal evento do gênero no estado, frequentado massivamente por cariocas, já que o público da Flip é majoritariamente paulista.

A coluna procurou a Prefeitura de Petrópolis, mas não conseguiu contato. Ao jornal Tribuna de Petrópolis, escreveu a prefeitura:

“Por mais que a Flipetrópolis seja um evento de natureza privada, isto é, a captação de recursos e a busca por patrocínios são de inteira responsabilidade da empresa organizadora, a prefeitura tem ajudado na busca de recursos para que o evento aconteça e os diálogos seguem acontecendo.”