'Vale Tudo': conheça os personagens do remake da novela de 1988

Uma nova versão da novela Vale Tudo vai estrear na próxima segunda-feira (31/3). A obra original, que marcou a teledramaturgia brasileira, foi exibida em 1988. Adaptada por Manuela Dias, a versão retorna com outros atores e um novo mistério sobre "Quem matou Odete Roitman".

Confira abaixo os personagens da novela que encantou o Brasil:

Raquel Accioli

Raquel é a protagonista de Vale Tudo. A personagem é uma guia de turismo que sofre com as armações da filha, Maria de Fátima. Foi interpretada na versão original por Regina Duarte. Na versão atual, Taís Araújo dará vida à Raquel.

Odete Roitman

Mãe de Heleninha e Afonso, Odete Roitman ficou viúva precocemente e assumiu os negócios do Grupo Roitman, multiplicando a fortuna da família em pouco tempo. É esnobe e faz questão de odiar tudo que é popular, além de nutrir um desprezo pelo Brasil. Faz o que for necessário para manter os problemas dos filhos longe dela. Em 1988, quem interpretou a personagem foi Beatriz Segall, já em 2025 quem fica no papel é Debora Bloch.

Solange Duprat

Solange é uma diretora de criação com humor rápido e sofisticado. Faz parte de uma família com atores de teatro e aprendeu a se virar desde cedo. Começou a trabalhar na Europa e depois se mudou para o Brasil. Se torna a grande paixão de Afonso Roitman, filho de Odete, que começa a vê-la como uma ameaça. Quem fez Solange pela primeira vez foi Lídia Brondi, enquanto Alice Wegmann interpretará a personagem na nova versão.

Maria de Fátima Acioli

Filha de Raquel, foi criada pela mãe e o avô em Foz do Iguaçu. É ambiciosa e odeia a vida simples. Deseja o glamour e mantém contato com os influenciadores que acompanha nas redes sociais. Conhece o modelo César Ribeiro e inicia a jornada para enriquecer. Depois, deixa a mãe sem explicações após um golpe, e se muda para o Rio de Janeiro em busca de dinheiro e fama. Glória Pires interpretou Maria de Fátima em 1988, e Bella Campos fará a jovem na nova versão.

Leila

Formada em psicologia, gosta de fazer as coisas no seu tempo. Cresceu ouvindo da mãe que "era bonita demais pra trabalhar" e, por mais que não acredite nisso, algo desse lema repercute nas atitudes dela. A primeira a interpretar a personagem foi Cássia Kis, enquanto Carolina Dieckmann fará a nova versão.

Helena Roitman (Heleninha)

É filha de Odete, irmã de Afonso e mãe de Tiago, fruto do antigo casamento com Marco Aurélio Catanhede, com quem tem uma relação repleta de conflitos. É artista plástica bem-sucedida, mas fica viciada em bebidas alcoólicas. Quando bebe, desafia todos ao redor, incluindo a mãe. Renata Sorrah fez a primeira Heleninha, enquanto Paolla Oliveira interpreta a personagem em 2025.

César Ribeiro

É um modelo problemático que se envolve com Maria de Fátima. Gosta de esportes, mas nunca se dedicou a nenhum. Quando conhece Maria de Fátima, encontra uma parceira para os trambiques e o torna aliado no plano para conquistar Afonso Roitman, com o objetivo de tomar posse do dinheiro. Carlos Alberto Riccelli fez o primeiro personagem. Agora, quem interpretará será Cauã Reymond.

Afonso Roitman

Filho de Odete e irmão de Heleninha, acaba caindo nas garras da mãe e fazendo exatamente o que ela quer. Mas diferente dela, não abusa do poder que o dinheiro pode dar. Começa um relacionamento com Solange, mas acaba envolvido com Maria de Fátima, que contará com o apoio de Odete para separar o casal. Humberto Carrão fará a nova versão do personagem.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Ivan Meireles



É ex-marido de Leila, com quem tem Bruno, seu único filho. Se envolve amorosamente com Raquel. Apesar de não poder contar com a sorte, Ivan abre os caminhos e decide buscar uma grande oportunidade que mudará sua vida. Renato Góes faz o personagem, antes interpretado por Antônio Fagundes.

Marco Aurélio Catanhede

Ex-marido de Heleninha, comanda a TCA, empresa de aviação do Grupo Roitman, onde começou a carreira como piloto. No trabalho impõe medo, sobretudo a Freitas, seu assistente. Apesar de tudo, é engraçado e levará um toque de humor para a novela. Alexandre Nero é quem assumiu o papel.