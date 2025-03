Olivia Rodrigo gastou mais de R$ 1 bilhão para cantar no Brasil

A cantora americana Olivia Rodrigo, principal atração do festival Lollapalooza nesta sexta-feira (28/3), fretou um avião para ela e sua equipe se transportarem no Brasil. O Boeing 767-300ER alugado foi avaliado em R$ 1,2 bilhão.

Rodrigo, de 22 anos, veio ao Brasil pela primeira vez com sua turnê "Guts", do segundo álbum de estúdio. Nessa quarta (26), a artista se apresentou em Curitiba, no Estádio Couto Pereira, para um público de 40 mil pessoas.

Nas próximas semanas, ela também fará shows em Bogotá, na Colômbia, e Monterrey, no México.

Ex-atriz da Disney, Olivia Rodrigo estreou com "Drivers license", single de 2021 que chegou em uma semana ao primeiro lugar da parada de músicas mais tocadas da Billboard. Seu primeiro álbum, "Sour", ganhou um Grammy de Melhor Álbum Vocal Pop.

Outros artistas como Jão, Girl in Red e Rüfüs Du Sol também se apresentam na sexta-feira. O Lollapalooza ocorre entre 28 e 31 de março no Autódromo de Interlagos, na zona sul de São Paulo.