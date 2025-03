Xuxa retoma projeto 'Só para baixinhos' com participação de Angélica

Em outubro de 2000, a cantora e apresentadora Xuxa Meneghel lançou a primeira versão do projeto "Xuxa só para baixinhos", disponível na época em CD, DVD e VHS. Já conhecida pelo sucesso do programa "Xou da Xuxa," que foi ao ar em 1986 na TV Globo, a artista direcionou seu novo trabalho ao público pré-escolar, consolidando-se definitivamente como a Rainha dos Baixinhos.



“Quando comecei, não tinha esse negócio de levar videocassete para casa. Isso existia nos Estados Unidos, com o Barney, e na Austrália, com os The Wiggles, que me inspirou”, disse Xuxa em entrevista ao Estado de Minas.



O projeto não se limitou à primeira edição. Outros 12 volumes foram lançados ao longo dos anos, garantindo à Xuxa dois prêmios Grammy Latino na categoria Melhor Álbum Infantil, em 2002 e 2003.



Após quase uma década do último lançamento, o XSPB 14 chega hoje (27/3) às plataformas digitais, em comemoração ao aniversário de 62 anos de sua criadora. Se o VHS já pertence ao passado, o CD e o DVD também ficaram para trás. O novo "Xuxa só para baixinhos" é totalmente digital, com músicas e videoclipes disponíveis gratuitamente na internet.



“Depois que saiu o XSPB 13, já tínhamos cinco ou seis músicas do novo disco gravadas, mas logo veio a pandemia e, depois, o CD, a coisa palpável, deixou de existir. Tudo ficou virtual, e eu não sabia mexer com isso. Vendo as pessoas lançando uma música aqui, outra ali, eu pensava: ‘Caramba, e agora? Como vai ser?’”, conta Xuxa.



Apesar do receio, a artista afirma que a realização do novo XSPB “aconteceu no momento certo”. Dedicado ao aprendizado das cores de forma lúdica e divertida, o disco contém 13 faixas, uma delas, "Qual a cor da amizade?", gravada com a também cantora e apresentadora Angélica.



No clipe da música "Preto e branco", Xuxa se joga no rock e encarna Rita Lee (1947-2023), caracterizada com peruca vermelha e óculos. Já em "Salada de frutas", a artista interpreta Carmen Miranda, com seu famoso turbante de frutas na cabeça.



"O Brasil começou a ser falado na época de Carmem Miranda e até hoje a gente fala de Carmem Miranda no Brasil", diz Xuxa. "Não tinha como não homenagear essa portuguesa com alma brasileira."



Cenários reais, fundos neutros e paisagens virtuais foram utilizados nos videoclipes. Em "Qual a cor da amizade?", Xuxa vai além e apresenta versões suas e de Angélica criadas por inteligência artificial.



Questionada sobre o uso de IA no novo trabalho – ferramenta que continua gerando polêmica, especialmente entre ilustradores, que temem ser substituídos pela tecnologia –, Xuxa afirmou que a “inteligência artificial veio para ficar e para melhorar a vida de muita gente”.



“As pessoas precisam entender que existe espaço para tudo e para todos, principalmente quando se trata de novas linguagens. Acho uma idiotice não querer dar o braço a torcer. Não se usa inteligência artificial sozinha, é preciso um bom profissional para que a coisa aconteça."



Também utilizada na propagação de fake news, Xuxa revelou que sua voz já foi reproduzida por IA para venda de produtos. No entanto, afirma que, nesse caso, o problema não está na ferramenta em si, mas nas intenções de quem a utiliza. “Agora, se tem um lado ruim, claro que tem, mas não é da inteligência artificial, e sim do ser humano”, concluiu a artista.

* Estagiária sob supervisão do editor Enio Greco