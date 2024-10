Xuxa e Angélica no programa Lady Night, apresentado por Tatá Werneck

Durante participação no programa Lady Night, apresentado por Tatá Werneck, Xuxa Meneghel fez uma revelação surpreendente: ela sente prazer em ouvir histórias sobre as experiências sexuais de seu marido, Junno Andrade, com suas ex-parceiras. A "rainha dos baixinhos" estava acompanhada da também apresentadora e atriz Angélica e precisou responder a uma série de perguntas enquanto era monitorada por um detector de mentiras.

Logo no início, Tatá perguntou se Xuxa sentia ciúmes de Junno. Xuxa respondeu que, ao contrário de sentir ciúmes, ela considera excitante saber sobre o que seu marido já fez na cama com outras mulheres. A máquina confirmou que a resposta era verdadeira.

Apesar da resposta causar surpresa, Xuxa não está sozinha. Um levantamento realizado pela rede de relacionamentos Sexlog confirmou, em uma pesquisa com 2 mil mulheres, que ao menos 75% delas sentem prazer ao ver o marido com outra, enquanto 68% dizem gostar apenas de ouvir sobre outras relações sexuais do parceiro.

O fetiche

Esse desejo é conhecido como o fetiche do "Cuckquean" – quando a pessoa se excita enquanto assiste o parceiro ter relações sexuais ou ao ouvir o relato dessas experiências. CMO do Sexlog, Mayumi Sato destaca que práticas menos convencionais não devem ser consideradas certas ou erradas. “Uma vez que haja o consentimento entre as partes, um acordo entre o casal e que seja confortável, vai de cada um estabelecer seus limites conforme seus gostos e preferências”, diz.





Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

Ela também conta que recebe muitas mensagens de pessoas que querem começar a explorar suas fantasias, mas que por medo de serem mal-interpretadas acabam reprimindo seus desejos.“A Xuxa teve coragem de dizer na TV sobre algo que a faz bem, independentemente de julgamentos", afirmou.