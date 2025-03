Deborah Secco assume novo namoro; saiba quem é

A fila andou para Deborah Secco! A atriz de 45 anos assumiu, nesta quarta-feira (26), o relacionamento com o produtor musical e compositor Dudu Borges. A informação foi confirmada pela assessoria da atriz ao jornalista Lucas Pasin. Este é o primeiro relacionamento que Deborah assume depois do fim do casamento com Hugo Moura, em abril do ano passado, com quem teve uma filha, Maria Flor, de 9 anos.

Dudu tem 41 anos e é famoso por trabalhar com grandes artistas do sertanejo, como a dupla Jorge e Mateus, e o cantor Luan Santana. Ele esteve por trás de sucessos como “Chora Me Liga”, “Fugidinha”, “Humilde Residência”, “Vidro Fumê”, “Acordando o Prédio” e muitos outros. Dudu já trabalhou em mais de 200 álbuns e venceu o Grammy Latino em 2011, com a produção do álbum de João Bosco e Vinicius.

Dudu também já trabalhou com outros nomes da música como Gloria Groove, Thiaguinho, Mariana Rios, Matheus e Kauan, Paulo Miklos, Pedro Mariano e Anavitória.

Dudu e Deborah se conheceram nos bastidores da série ‘Rensga Hits!’ onde Déborah atuou e Dudu foi produtor de música da série do Globoplay. Dudu é discreto com relação à vida pessoal mas já namorou outra famosa, a atriz Alice Wegmann, também do elenco da série Rensga Hits!

Deborah e o novo amor se seguem nas redes sociais, e a atriz tem deixado diversas curtidas nas publicações recentes do compositor. Os rumores de que os dois estariam juntos começaram em outubro passado, quando o colunista Thiago Sodré publicou que eles viviam um “affair” ainda sem compromisso.