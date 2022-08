Feminejo é o tema de "Rensga Hits!", série que estreia hoje na Globo

Deborah Secco (Marlene) e Fabiana Karla (Helena Maravilha) interpretam uma ex-dupla que se tornou rival no ramo do entretenimento em Goiânia (foto: GloboPlay/Divulgação)

Uma jovem, criada por mulheres, a mãe e duas tias, numa cidadezinha do interior, larga tudo e vai embora, após a traição do noivo. Chega à capital em busca de um sonho: tornar-se uma cantora sertaneja. Este é o ponto de partida de "Rensga Hits!", série em oito episódios criada por Carolina Alckmin e Denis Nielsen.









É o “feminejo”, este neologismo que se refere ao subgênero do sertanejo dominado por mulheres, o foco da produção, que também traz um elenco dominado por atrizes. Alice Wegmann protagoniza a história, que acompanha a trajetória de Raíssa Medeiros. Ao descobrir a traição, ela pega seu violão e, vestida de noiva, deixa a pequena Lucas do Rio Claro rumo a Goiânia.





“Raíssa é muito carismática e sonhadora, uma personagem fácil de as pessoas se identificarem. Para tristeza da mãe (Lúcia Veríssimo) e das tias (Stella Miranda e Guida Vianna), mas muito convicta, ela vai embora”, conta Alice. Chegando à capital, ela logo conhece Carol (Maíra Azevedo), que lhe dá a primeira oportunidade.

No Espetinho da Carol, onde jovens artistas se apresentam, Raíssa canta “Desatola, bandida”, de sua autoria. Isaías (Mouhamed Harfouch) filma a apresentação e dá a canção para Gláucia Figueira (Lorena Comparato), cantora em ascensão. “Quando o vídeo chega a 300 mil visualizações, a Raíssa resolve ir atrás do que é dela. Ela não quer propriamente a fama, mas sim ser reconhecida pelo dom que tem. E esta batalha vai acontecendo ao longo da história”, descreve Alice.





Disputa A rivalidade entre as duas jovens não será a única na trama. Duas veteranas da cena goiana, Marlene (Deborah Secco) e Helena Maravilha (Fabiana Karla), também disputam espaço. As duas, que formaram uma dupla no passado, são atualmente proprietárias de casas de composições concorrentes, a Rensga Hits! e a Joia Records, respectivamente.





“(A série) É um projeto que ‘laçou’ todas nós. Porque com a gente vieram também muitas cantoras, hits que ficaram na cabeça da gente. Sempre vi a Helena como uma mulher forte e poderosa, mas depois que vi que ela é capaz de passar por cima de tudo e de todos para alcançar seus objetivos”, diz Fabiana.





A produção foi filmada em Goiânia. Na “capital do sertanejo”, o elenco teve contato com profissionais do meio. “O Dudu Borges, que é o produtor das músicas da série, chamou um time de compositores para participar da construção das personagens, para nós nos encontrarmos como cantoras”, comenta Alice.





“Vimos o quanto as pessoas colocam de energia para chegar a algum lugar. Estamos vivendo uma fase de TikTok, Instagram, em que músicas viralizam. Muitas vezes isto acontece por sorte, pois uma carreira tem que ser construída a longo prazo”, diz a atriz.





Além de conviver com profissionais do sertanejo, o elenco teve aulas de prosódia, para falar com o sotaque goiano, e trabalhou com preparadores vocais. “A Lili (Alice) sempre falou que nós somos atrizes que estão começando a cantar. Então fomos tateando, com muito cuidado e respeito, assim como aconteceu com o sotaque”, diz Lorena.





Lúcia Veríssimo, fora da TV desde “Amor à vida” (2013), conta que não foi difícil aceitar o papel de Maria Abadia, a Bad, “uma mulher sofrida, grávida e sozinha numa cidade pequena, que criou a filha sozinha”. A atriz vive há muitos anos em sua fazenda, a Independência, no interior de Minas, onde atua sob os moldes do desenvolvimento sustentável.





“Eu realmente sou uma mulher do campo, vivo este universo. Justamente por isto, entendo a importância de se transpor este universo para a televisão. Até hoje, na fazenda, luto para que as mulheres tenham voz. Isto foi determinante (para aceitar o papel)”, comenta Lúcia, acrescentando que esta não é a primeira vez em que ela trabalha em um projeto de ficção do gênero. “Fiz ‘América’ (2005), que a Deborah também fez, onde fui uma narradora de rodeio.”





Interpretando Amália, a mais velha das três irmãs que criaram Raíssa, Guida Vianna participou somente da primeira fase da série. “(Quando a produção foi rodada) Estávamos na pandemia, ‘Torto arado’ (romance de Itamar Vieira Júnior) estava fazendo o maior sucesso. Foi um livro que colocou a literatura no interior do Brasil, assim como ‘Pantanal’ está fazendo agora. A série confirma esse desejo de conhecer um país mais interiorano. Confesso que não era muito ligada, e que o sertanejo foi uma revelação para mim.”





“RENSGA HITS!”

l Série em oito episódios. Os dois primeiros estreiam nesta quarta (3/8), às 22h35, na Globo. No Globoplay, os quatro primeiros episódios estreiam nesta quinta (4/8). A plataforma lança mais dois episódios em 11/8 e os dois últimos em 18/8.