Miley Cyrus anuncia novo álbum de estúdio

Miley Cyrus confirmou o lançamento do seu 9º álbum de estúdio nesta segunda-feira (24/3). O disco, intitulado “Something beautiful”, chega às plataformas de streaming em 30 de maio.

“Endless summer vacation”, último álbum da cantora, foi lançado em março de 2023 e rendeu à artista dois Grammys nas categorias Gravação do Ano e Melhor Performance Solo de Pop, ambos pelo hit “Flowers”.

Conforme publicação de Miley Cyrus no Instagram, o novo trabalho contém 13 faixas. A cantora, em conjunto com Shawn Everett, é produtora executiva de “Something beautiful”.

Na capa do disco, a artista aparece vestida com peça de alta-costura do arquivo de Thierry Mugler, de 1997.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice

