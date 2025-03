Felipe Bernardo lança 'Capitão Madureira: uma novelinha'

“Capitão Madureira: uma novelinha”, do escritor mineiro Felipe Bernardo, será lançado nesta sexta-feira (28/3), às 19h, no Espaço Impressões (Rua Bueno Brandão, 80 – Floresta).



Primeiro livro do autor, a obra satírica acompanha as desventuras de um capitão da reserva que volta à ativa após a ascensão do governo militar ao poder.



“Capitão Madureira”, que conta com ilustrações de Frederico Guerra, Laura Lao e Lucas Emanuel, traz uma crítica aos últimos anos da política brasileira.