Conheça a primeira pizzaria mineira a receber selo de associação italiana

Estudante de jornalismo na PUC Minas (7° período), Estagiária no Degusta e Feminino no Jornal Estado de Minas.

Bordas altas, massa elástica e coberturas que vão dos sabores clássicos aos autorais são características dos produtos servidos na L’Essenziale Pizzeria, localizada no Barreiro, na Região Sudoeste de Belo Horizonte.

A casa acaba de receber o certificado de “Pizzeria Doc”, concedido pela Accademia Nazionale de Pizza Doc, instituição italiana criada em 2017 que avalia pizzas e pizzarias ao redor do mundo. Assim, a L’Essenziale se tornou a única pizzaria de BH a ser agraciada com o selo.

Fruto da Canastra

A pizzaria nasceu no município de Bambuí, no Centro-Oeste de Minas, na Serra da Canastra. Frederico Mesquita, fundador e sócio-proprietário da casa é belo-horizontino e sempre viveu na capital, mas, em busca de uma vida mais “pacata”, mudou-se para o interior e, por lá, decidiu abrir o empreendimento.



Ele é formado em administração e, depois de dez anos de atuação na área, decidiu mudar os horizontes. O interesse pela gastronomia começou com os pães, que fazia em casa. Com isso, veio a vontade de aprender mais sobre as pizzas, outra massa tão amada por ele. E assim, fez um curso com o italiano Ivano Sommadossi e, em 2017, abriu em sua garagem a L’Essenziale Pizzeria.

No início de sua trajetória, a casa servia apenas a pizza italiana clássica. Depois de um tempo, Frederico implementou a pizza estilo napolitana e se tornaram a única pizzaria da região a servi-la.

Migração

Os sócios Diego Silva e Frederico Mesquita, da L'Essenziale Léo Luz/ Divulgação

No início de 2022, após mudar a operação da pizzaria para um espaço maior, Frederico chamou Diego Silva, que era seu vizinho, para ajudá-lo no restaurante, afinal, até aquele momento, a casa funcionava com apenas quatro braços. Enquanto Frederico ficava na produção Diego era responsável pelo atendimento.

Assim, Diego foi aprendendo com Frederico a parte da produção e, no fim de 2022, recebeu a proposta de Frederico para se tornar seu sócio. No mesmo período, o fundador do restaurante retornou à Belo Horizonte. Daqui, ele tratava da parte administrativa da pizzaria, enquanto Diego tocava o operacional.

Em 2023, Frederico finalmente propôs a Diego para eles migrarem a operação para BH. E assim foi feito. Em setembro daquele ano, o restaurante fechou em Bambuí e, em dezembro, inauguraram a casa no Bairro Barreiro, em BH, onde estão até hoje.

Napolitana contemporânea

A pizza Marinara, uma das favoritas de Frederico Mesquita, da L'Essenziale Léo Luz/ Divulgação

As pizzas servidas na L’Essenziale são classificadas por Frederico como napolitanas contemporâneas. Isso porque, para ser classificada como uma pizza napolitana pela Associazione Verace Pizza Napoletana (AVPN), é necessário seguir uma série de regras impostas pela associação.

“Nós sabemos que poderíamos ter essa certificação, mas além de ter um custo, ela limita muito, pois tem muitas regras a serem seguidas”, destaca Frederico, que ressalta a importância dos sabores autorais da casa, além dos clássicos “inegociáveis”.

O fundador explica também diferenças técnicas entre a pizza napolitana, a napolitana contemporânea e a italiana clássica, que servia no início do restaurante. A primeira, napolitana tradicional é feita com um método chamado “direto”, em que não é usado um pré-fermento e a massa fica fermentando em temperatura ambiente.

A contemporânea utiliza um pré-fermento chamado biga, que potencializa a evolução da massa, conferindo mais sabor, aroma e ainda garantindo uma borda mais alta. Depois de 16 horas fermentando, a massa leva mais água e sal e pode maturar na refrigeração por até 48 horas. Já a pizza clássica italiana é uma massa que leva os mesmos insumos básicos da pizza napolitana, mas também contém azeite na mistura.

O selo

Certificado emitido pela Accademia Nazionale de Pizza Doc Frederico Mesquita/ Divulgação

Para receber o selo da Accademia Nazionale de Pizza Doc, a L’Essenziale também precisou passar por uma avaliação e seguir alguns requisitos. Os ingredientes principais, como a farinha, os tomates pelados e o azeite devem ser italianos, assim como o forno, que também passa por avaliação.

O responsável pela associação no Brasil é o italiano Dani Branca. Ele visita a pizzaria para a certificação. Vale ressaltar que, para que um estabelecimento receba esse selo, é preciso pagar uma taxa para a instituição realizar a visita, a avaliação e, caso a casa esteja apta, a emissão do selo e publicação no site deles.

Do clássico ao autoral

Pizza Sommadossi, da L'Essenziale Pizzeria Léo Luz/ Divulgação

O cuidado de Frederico na escolha dos ingredientes vai além do que é exigido. Os itens usados nas coberturas também são cuidadosamente escolhidos, vindos de produtores específicos e pequenos.

Para quem for visitar a casa, Frederico sugere começar pelas pizzas mais tradicionais, como a marinara (R$ 63) e a marguerita (R$ 67). “Quando vou a um restaurante, sempre peço a marguerita ou a marinara, conseguimos sentir bem o molho e a massa usados”, destaca.

Para quem quiser ousar um pouco mais na escolha, o fundador indica a pizza Memorabile (R$ 79), que leva azeite, muçarela, pêra laminada, gorgonzola, mel de figo e pimenta-rosa. E para quem quiser apostar no sabor mais adaptado ao paladar brasileiro, que é sempre um dos mais pedidos, a Calabria (R$ 73) é a opção perfeita. A pizza leva pomodoro, muçarela, calabresa especial vinda do Sul do país, azeitonas pretas e cebola roxa.

Uma outra criação interessante é a Sommadossi (R$ 79). Ela leva molho pomodoro, muçarela, queijo da Canastra, linguiça de pernil desconstruída e orégano. Ela na verdade foi construída por Frederico junto de seu primeiro mentor no mundo das pizzas, Ivano Sommadossi e, por isso, leva o nome do italiano. “Eu estava na região da Canastra e disse a ele que queria fazer uma pizza em sua homenagem, ele foi unindo produtos simbólicos do local onde eu estava”, destaca o proprietário da L’Essenziale.

Além do espaço no Barreiro, a pizzaria também está funcionando no Ifood, mas Frederico destaca que, sempre que possível, a ida ao local é imprescindível para a qualidade da pizza degustada.

Serviço

Pizzaria L'Essenziale Pizzeria (lessenzialepizzeria)

Rua Caetano de Azeredo, 115, Barreiro

(31) 98590-1511

Domingo, quarta e quinta das 18h às 22h

Sexta e sábado, das 18h às 23h

*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice