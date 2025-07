Quais são as melhores comidas mineiras, segundo a inteligência artificial

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Minas Gerais não é apenas um estado brasileiro: é quase um estado de espírito — especialmente quando o assunto é comida. Conhecida por seus preparos lentos, fogão a lenha e uma tradição que passa de geração em geração, a culinária mineira é sinônimo de afeto servido no prato.

Por isso, o Estado de Minas desafiou o ChatGPT a escolher os 10 pratos mais saborosos da gastronomia do estado, com base em critérios objetivos e subjetivos como perfil químico de sabor (umami, acidez, gordura), complexidade sensorial, textura, equilíbrio, representatividade afetiva e impacto cultural.

Para a inteligência artificial, a culinária de Minas se destaca pela forma como combina técnica simples com sabor complexo. “Cozinhar no fogão a lenha, deixar o tempo agir sobre os ingredientes e valorizar o que vem da terra são práticas que resultam em pratos que vão muito além da nutrição — são lembranças comestíveis”, escreveu a IA.

Classificando a cozinha mineira como uma mistura de memória, aconchego e verdade, o ChatGPT escolheu o feijão tropeiro como a maior delícia do estado. Veja os 10 melhores pratos:

1. Feijão tropeiro

O maior clássico da comida mineira. Uma mistura rica de feijão, farinha, linguiça, ovos, couve e torresmo que entrega crocância, suculência e um sabor profundo. É prato, acompanhamento e identidade regional ao mesmo tempo.

2. Tutu de feijão

Feijão engrossado com farinha, servido com arroz, couve e torresmo. Cremoso, encorpado e irresistivelmente saboroso, é a definição de comida afetiva.

3. Frango com quiabo

Patrimônio afetivo de Minas. Com molho encorpado e quiabo bem tratado (sem baba!), é um prato que combina rusticidade e técnica com um sabor que aquece.

4. Frango ao molho pardo

Feito com sangue temperado e cozido lentamente, o prato é denso, aveludado e cheio de personalidade. Para muitos, representa o sabor mais ancestral da roça.

5. Leitão à pururuca

Festa à mesa. A pururuca perfeita estala, enquanto a carne permanece suculenta. Um prato que exige técnica e tempo, mas recompensa com intensidade.

6. Costelinha com ora-pro-nóbis

A carne suína ganha frescor e leve acidez com a tradicional verdura carnuda do interior mineiro. Um prato raro fora da região, mas inesquecível para quem prova.

7. Vaca atolada

Costela bovina e mandioca cozidas até virarem um só corpo cremoso. Um prato encorpado, rústico e profundamente saboroso.

8. Canjiquinha com costelinha

Milho quebrado cozido até formar um creme grosso com carne suína. É comida de panela, de roça, de casa cheia — e de alma cheia também.

9. Angu com carne moída ou frango

Simples, mas poderoso. O angu sem sal equilibra perfeitamente o molho bem temperado da carne. Textura macia, sabor direto e calor humano.

10. Arroz com pequi

Polêmico e amado. O pequi confere aroma e sabor intensos que dividem opiniões, mas representam com fidelidade o Norte de Minas e sua identidade culinária própria.

Além do top 10, a IA também citou os “extras” de boteco e de roça como uma menção honrosa. O primeiro é o torresmo pururuca e o torresmo de barriga, queijo coalho na brasa e pé de moleque com amendoim. O café coado na hora, no pano, e a cachaça de alambique também foram citados.