Marca lança cachaça apostando em campanha de sustentabilidade

Em uma iniciativa que alia tradição, sabor e responsabilidade ambiental, a Seleta, reconhecida como a maior produtora de cachaça artesanal do Brasil, acaba de lançar um produto que celebra o patrimônio natural brasileiro: a cachaça Seleta Jequitibá. Cada garrafa da nova linha acompanha sementes da árvore Jequitibá, espécie nativa da Mata Atlântica e ameaçada de extinção. A ideia é simples, mas impactante: ao saborear a bebida, o consumidor também planta um futuro mais verde.

O Jequitibá, cujo nome em tupi significa “gigante da floresta”, é uma das árvores mais imponentes do país, com exemplares que ultrapassam milênios de existência, como o famoso Jequitibá-Rosa de Santa Rita do Passa Quatro, com quase 3 mil anos. Diante da ameaça causada pela exploração ilegal, a Seleta decidiu transformar seu novo rótulo em um tributo à natureza e um chamado à ação.

Armazenada por 18 meses em tonéis de madeira de Jequitibá, a cachaça apresenta notas suaves de frutas secas e caramelo, aroma adocicado, coloração dourada e textura aveludada, características que harmonizam a força da cana-de-açúcar com a leveza da árvore que lhe dá nome. O resultado é uma bebida versátil, que pode ser degustada pura ou em coquetéis, como a tradicional caipirinha.

"O nosso objetivo com o novo produto é mostrar que é possível unir qualidade, sofisticação e consciência ambiental. A natureza faz parte da essência do Brasil e da nossa história. Preservá-la é garantir o amanhã", afirma Gilberto Luiz, diretor executivo da marca.

Todo o processo produtivo é pautado pelo reaproveitamento de resíduos: o bagaço da cana vira adubo e combustível para a caldeira, enquanto a vinhaça é usada na irrigação e fertilização dos canaviais. Um modelo circular que respeita o meio ambiente sem abrir mão da qualidade.

Fundada em 1980, pelo empresário Antônio Rodrigues, conhecido popularmente como Toni, a Seleta tem sua produção concentrada em Salinas (MG), cidade reconhecida como a Capital Nacional da Cachaça e detentora do selo de Indicação Geográfica.

A nova Seleta Jequitibá já está disponível em pontos de venda por todo o país e na loja oficial da marca, nas versões de 700 ml e 1 litro - ambas acompanhadas das importantes sementes.

