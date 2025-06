Restaurante brasileiro fica entre os 50 melhores do mundo em 2025

O restaurante carioca Lasai foi classificado como um dos 50 melhores restaurantes do mundo pela “The World's 50 Best”, um dos mais prestigiados rankings internacionais de gastronomia. O espaço, do chef Rafa Costa e Silva, conquistou a 28ª posição, sendo o único brasileiro na lista.

O ranking foi anunciado numa cerimônia realizada nesta quinta-feira (19/6), em Turim, na Itália. Por lá, o chef do Lasai afirmou que a premiação é motivo de alegria e orgulho, sem esquecer da falta que faz ter outros representantes brasileiros na lista. “Minha torcida é sempre para que tenhamos cada vez mais restaurantes brasileiros e sul-americanos reconhecidos e celebrados”, disse.

A edição de 2024 do ranking teve dois restaurantes brasileiros entre os 50 melhores do mundo - o paulistano A Casa do Porco, na 27ª posição, e o carioca Oteque, na 37ª. Neste ano, ambos perderam posições e passaram a ocupar o 81º e 83º lugar, respectivamente. O Lasai, por sua vez, foi o destaque positivo, saltando da 58ª posição no ano passado para a seleta lista dos 50 melhores do mundo em 2025.

Chef Rafa Costa e Silva esteve em Turim, na Itália, na cerimônia onde foram relevados os nomes da lista dos 50 melhores restaurantes de 2025 Divulgação/Lasai

A avaliação dos restaurantes é feita anonimamente por cerca de 1 mil especialistas em gastronomia, indo de viajantes experientes a jornalistas, restaurateurs e chefs. Cada um dos consultados indica dez estabelecimentos em que tenham vivido experiências gastronômicas nos 18 meses antes da formulação da lista. A “The World's 50 Best” começou em 2002 como uma promoção da revista britânica Restaurant, mas, anos depois, passou a ser realizada de maneira independente.

Cozinha autêntica

O Lasai foi inaugurado em 2014, na capital fluminense, e logo no primeiro ano de funcionamento recebeu a primeira das suas duas estrelas Michelin. Uma das características do restaurante é o atendimento intimista, no qual o chef recebe apenas dez pessoas por noite. Não à toa que, nos três primeiros anos, todos os dias eram de lotação máxima e, para conseguir uma mesa, esperava-se mais de um ano.

Em entrevista ao Estado de Minas, em 2021, o chef Rafa Costa e Silva explicou que na cozinha do Lasai, baseada em vegetais e menu degustação, entram apenas produtos do dia a dia carioca, com raras exceções, como os queijos mineiros. Para manter o frescor das verduras, o estabelecimento cultiva uma horta própria com mais de 11 mil metros quadrados.

“Não uso caviar, foie gras, trufa. Não porque não goste, mas quero mostrar que, com produtos cultivados aqui, muitas vezes colhidos pelas nossas próprias mãos, conseguimos fazer uma gastronomia bem pensada e com técnicas super modernas”, detalhou o chef, que, em 27 de julho, vai abrir o seu segundo restaurante - o Bonaccia Osteria, em Petrópolis.

