Viajar pelo Brasil é uma experiência que vai além das paisagens: envolve também cheiros, sabores e lembranças que marcam. Em cada canto do país, a gastronomia se mistura à cultura local, revelando histórias, afetos e tradições que transformam qualquer refeição em memória viva. Para quem ama explorar novos destinos, provar os pratos típicos de cada região é quase um rito obrigatório, e muitas vezes, é o que mais fica na lembrança quando a viagem termina.

Dos pampas ao sertão, da floresta à praia, o Brasil é uma potência em diversidade culinária. E quando a comida conversa com o lugar, o sabor ganha outra dimensão. A seguir, conheça sete receitas emblemáticas que representam não só o paladar brasileiro, mas também o espírito acolhedor das cidades que as inspiram.

Leia mais

1. Moqueca capixaba – Vitória (ES)

Vitória foi eleita em 2025 uma das cidades mais bonitas do Brasil, combinando praias, cultura e sustentabilidade. E nenhum prato traduz melhor esse equilíbrio do que a moqueca capixaba. Feita com peixe fresco, cebola, tomate, coentro e urucum, é cozida em panela de barro, tradição herdada dos indígenas e mantida pelas comunidades pesqueiras.

O sabor é leve, mas marcante. E comer uma moqueca à beira-mar, com farofa de banana da terra e pirão, faz parte da experiência de estar na capital capixaba. O prato é símbolo de identidade e orgulho local, e quem prova leva consigo um pedaço do Espírito Santo.

Moqueca Freepik

2. Tacacá – Belém (PA)

A capital paraense é conhecida por sua relação intensa com a Amazônia, e isso se reflete diretamente na culinária. O tacacá é um caldo quente feito com tucupi (um líquido fermentado da mandioca), goma de tapioca, camarão seco e jambu, planta que adormece levemente a boca e provoca sensações únicas.

Encontrado em barracas de rua e feiras tradicionais, o tacacá é muito mais do que comida: é um ritual afetivo, servido com colher de cuia no fim de tarde. Em Belém, saborear um tacacá enquanto se observa o movimento do Ver-o-Peso é sentir a alma da cidade.

Tacacá Freepik

3. Barreado – Morretes (PR)

Morretes, cidade charmosa no litoral paranaense, guarda um dos pratos mais simbólicos do Sul do país. O barreado é preparado com carne bovina cozida por horas em panela de barro, com temperos simples como cominho e louro, até que a carne se desfaça completamente. É servido com farinha de mandioca e banana.

A receita nasceu no século XVIII e era feita para festas de longa duração. Hoje, quem visita a cidade de trem pela serra do Mar não sai sem provar o prato que aquece, conforta e tem gosto de tradição. Uma verdadeira joia da cozinha afetiva.

Barreado Freepik

4. Baião de dois – Fortaleza (CE)

A culinária nordestina é rica em sabores intensos, e o baião de dois é um dos seus ícones. Típico do Ceará, o prato mistura arroz, feijão verde ou feijão-de-corda, queijo coalho e temperos como coentro e cebola. Em algumas versões, leva carne seca ou paçoca de carne.

Fortaleza, com suas praias vibrantes e energia contagiante, é o cenário perfeito para degustar esse prato que combina simplicidade com sabor. É comida de raiz, de sustância e que traduz a generosidade da mesa nordestina.

Baião de Dois Freepik

5. Tutu à mineira – Tiradentes (MG)

Tiradentes é uma das cidades históricas mais charmosas do Brasil, e sua cozinha faz jus ao título. O tutu à mineira, feito com feijão batido, farinha de mandioca, alho, cebola e bacon, é presença obrigatória nos restaurantes da região. Acompanha couve refogada, ovo frito, arroz branco e, muitas vezes, torresmo.

A combinação é rústica, reconfortante e carregada de memória. Comer tutu em Tiradentes, com vista para as ladeiras de pedra e igrejas coloniais, é fazer uma imersão completa no barroco mineiro, com garfadas de pura tradição.

Tutu Freepik

6. Peixada à moda – Florianópolis (SC)

Floripa não é só destino de praia e surfe. A gastronomia açoriana, presente em várias regiões da ilha, é um convite ao prazer sem pressa. A peixada à moda da casa leva peixe fresco, batatas, tomates, pimentões e ovos, tudo cozido em caldo temperado e finalizado com salsinha.

Servida em porções generosas, é prato de domingo, de mesa cheia, de conversa solta. E, claro, harmoniza perfeitamente com a paisagem de mar azul e dunas brancas. Para quem visita a ilha, é uma forma deliciosa de entender a cultura local pelo paladar.

Peixada Freepik

7. Galinhada – Goiás Velho (GO)

A galinhada é prato símbolo da cozinha goiana, e em Goiás Velho ela ganha ares de patrimônio. Feita com arroz, pedaços de galinha caipira, pequi, açafrão e cheiro-verde, é cozida lentamente até o sabor se impregnar por completo.

A cidade, berço da poetisa Cora Coralina, é sinônimo de tradição. E comer galinhada num fogão à lenha, com vista para o Rio Vermelho, é um mergulho na cultura do Centro-Oeste. A receita é passada de geração em geração, sempre com afeto e muita história.

Galinhada Freepik

Gastronomia carrega cultura e identidade

Cada prato típico do Brasil é também um retrato de seu território. Ao explorar sabores locais, o viajante acessa um Brasil profundo, que pulsa nos detalhes da cozinha caseira, nos temperos herdados, nas adaptações regionais e na forma de servir.

Essa viagem pelos sentidos é tão marcante quanto visitar monumentos ou praias famosas. E, muitas vezes, é o que mais se guarda com carinho depois do retorno. Afinal, como já dizia o velho ditado popular, “quem come bem, viaja melhor”.

Para quem sonha em conhecer o país de forma mais sensível e saborosa, vale montar o roteiro não apenas pelos destinos turísticos, mas também pelos sabores que contam suas histórias. Esses pratos são convites abertos para descobrir ou redescobrir um Brasil generoso, diverso e apaixonante.