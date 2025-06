O inverno de 2025 está trazendo de volta as temperaturas baixas após um ano atípico sem frio intenso. Nas últimas semanas, muitos aproveitaram o retorno do clima gelado para resgatar sabores típicos desta estação.

Uma bebida quente na mão ajuda a aquecer o corpo e o espírito, basta uma caneca para transformar uma noite fria em um momento acolhedor. Um exemplo disso é o clássico chocolate quente que, turbinado com ingredientes especiais, virou destaque entre as receitas mais buscadas na temporada.

3 receitas tradicionais e especiais

O frio voltou e trouxe consigo o momento ideal para explorar sabores tradicionais e revisitar clássicos como chocolate quente, quentão, vinho quente, caldos e chás. Mais do que aliviar o frio, essas bebidas oferecem aconchego, cultura e novas experiências ao paladar. Pegue sua caneca favorita, siga uma receita e desfrute do inverno com sabor e calor.

1. Chocolate quente cremoso

Ingredientes:

500?ml de leite integral;

2 colheres (sopa) de cacau em pó ou chocolate em pó;

1 colher (sopa) de amido de milho;

2 colheres (sopa) de leite condensado ou 2 colheres de creme de leite;

canela, chantilly ou marshmallows (opcional, para finalizar).

Modo de preparo:

em uma panela, aqueça o leite em fogo médio; dissolva o amido de milho no leite ainda frio para evitar grumos; acrescente o cacau (ou chocolate em pó) e o leite condensado (ou creme de leite); mexa constantemente até engrossar; sirva em canecas e finalize com canela em pó, chantilly ou marshmallows.

2. Chocolate quente gourmet com pimenta

Ingredientes:

300?ml de leite;

100?g de chocolate 70% cacau picado;

100?ml de creme de leite;

1 colher (chá) de pimenta-preta em grãos.

Modo de preparo

ferva o leite com os grãos de pimenta; desligue o fogo e deixe descansar por 1 hora para infusão; coe, descarte os grãos e aqueça o leite novamente; adicione o chocolate picado e mexa até derreter; acrescente o creme de leite e misture bem até obter uma textura aveludada; sirva imediatamente.

3. Quentão

Ingredientes:

500?ml de cachaça;

1 xícara de açúcar;

1 pedaço de gengibre (aprox. 5 cm), fatiado;

5 cravos-da-índia;

2 paus de canela;

casca de 1 laranja (opcional);

500?ml de água.

Modo de preparo:

em uma panela, derreta o açúcar até formar um caramelo claro; acrescente o gengibre, os cravos, a canela e a casca de laranja; misture bem e adicione a água e deixe ferver por 10 minutos; adicione a cachaça e cozinhe por mais 5 minutos. Sirva quente.

Com toque de especiarias, o quentão aquece o corpo e ainda traz um sabor diferenciado da cachaça. Freepik

Dicas para turbinar sua caneca de inverno

prefira ingredientes de qualidade, chocolate meio amargo ou cacau puro elevam sabor e cremosidade;

leite integral, creme de leite ou leite condensado melhoram a textura;

adições como pimentapreta, gengibre e cravo trazem camadas de sabor;

deixe a mistura descansar antes de reaquecer para aumentar o corpo da bebida.

Veja outras duas opções para se aquecer

1. Caldinho quente

Caldo de quenga (frango e mandioca), mocotó, inhame ou canjiquinha com costelinha são pedidas tradicionais que ajudam a aquecer de dentro para fora. Ingredientes simples e preparo fácil tornam esses caldos ideais para noites geladas.

2. Chás funcionais

Para quem busca bemestar no frio, chás como gengibre com limão e mel ou cúrcuma com pimentadoreino oferecem sabor e benefícios digestivos, além de auxiliam na imunidade

E como o sabor atravessa gerações e regiões, aproveite para compartilhar sua receita nas redes: quem sabe você não inspira outros a celebrar o frio da melhor forma?