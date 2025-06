BH: concurso culinário 'Sabor da Memória' resgata receitas afetivas

Estão abertas até o dia 8 de agosto as inscrições para o concurso Sabor da Memória - Receitas Afetivas, uma iniciativa do Grupo Cultural Meninas de Sinhá que vai selecionar 20 receitas de moradores de Belo Horizonte com mais de 60 anos. O objetivo é preservar e divulgar a herança culinária e as histórias por trás de pratos que marcaram a vida de quem ajudou a construir a identidade da capital mineira.

Com inscrições feitas exclusivamente pelo site, o projeto pretende ir além da gastronomia: quer valorizar a memória, a cultura e a diversidade alimentar trazida por idosos de diferentes origens, que ao longo dos anos fizeram de BH um caldeirão de sabores e histórias.

As receitas escolhidas farão parte de um livro especial com relatos afetivos e também serão gravadas em vídeo, com acesso gratuito pelo YouTube e site do projeto. A curadoria ficará a cargo da culinarista e pesquisadora Patrícia Brito e do chef Afonso Bicalho, que buscarão pratos com raízes profundas na tradição familiar, ancestral e artesanal.

"Essas receitas contam histórias. Elas revelam um pouco de onde essas pessoas vieram, do que trouxeram na bagagem e do que aprenderam aqui. É um retrato vivo da transformação da cidade pela força de seus moradores", explica Patrícia.

Quem pode participar?

O concurso é voltado exclusivamente para pessoas com mais de 60 anos, residentes em Belo Horizonte. Cada participante pode inscrever até duas receitas que tenham ligação direta com memórias afetivas - familiares ou comunitárias - e que não utilizem ingredientes ultraprocessados. Produtos artesanais e ingredientes tradicionais, como queijos locais, farinhas de moinho e embutidos caseiros, são bem-vindos.



Um projeto com história

A proposta é uma evolução do projeto iniciado em 2023, que teve foco em idosos institucionalizados. Agora, a nova edição se abre à população geral da terceira idade, ampliando seu impacto social e cultural.

"As Meninas de Sinhá têm como missão reconhecer e valorizar o potencial do público envelhecente. Esse concurso é uma forma de mostrar que as histórias dessas pessoas são fundamentais para entendermos a formação da nossa cultura alimentar", destaca Patrícia Lacerda, coordenadora do projeto e do grupo.

Além do concurso, estão previstas oficinas e atividades culturais para o público 60+ a partir de julho, que serão divulgadas nas redes sociais do grupo (@meninasdesinha).

O concurso é realizado pelo Grupo Cultural Meninas de Sinhá com produção da Queromais Arte e Cultura, com fomento do Fundo Municipal do Idoso de Belo Horizonte e patrocínio de grandes parceiros como Banco do Brasil, Mercado Livre, Instituto Localiza, Mapfre, Rede Globo, Mart Minas e Societe Generale.

Sobre o Grupo Cultural Meninas de Sinhá

Fundado em 1996 por Dona Valdete Cordeiro no bairro Alto Vera Cruz, o Grupo Cultural Meninas de Sinhá é referência em iniciativas sociais voltadas para mulheres acima dos 50 anos. A organização trabalha com o fortalecimento da autoestima, a valorização da experiência e o protagonismo das mulheres maduras, sendo hoje uma das mais respeitadas OSCs da capital.



