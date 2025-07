BH terá Dia da Cultura Gospel em novembro

A capital mineira agora tem o Dia da Cultura Gospel, a data será celebrada anualmente no primeiro sábado de novembro. A data foi oficializada pela Prefeitura de BH no Diário Oficial do Município (DOM), nesta sexta-feira (11/7), data em que lei entra em vigor.

Segundo o vereador Irlan Melo, criador do projeto de lei que deu origem à legislação, a data responde a uma demanda social. "A cultura gospel é extremamente difundida em todo o país, sendo certo que está presente em canais de televisão aberta, canais de televisão fechada, portais de streaming e redes sociais em geral. Sendo assim, é notório o interesse e o envolvimento público com a referida pauta. Logo, compete ao município reconhecer e valorizar a cultura gospel em seu ordenamento jurídico."

Dados do Censo Demográfico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de 2022, apontam que houve um aumento de 26,9% de evangélicos, no Brasil desde 2010. Na capital mineira, os evangélicos representam 27,29% da população com 10 anos ou mais. Mesmo com a queda no número de católicos, eles continuam representando a maioria com 53,13%.

Além de Belo Horizonte, outras cidades mineiras e do Brasil, também promovem iniciativas semelhantes. Em abril deste ano, o município de Sabará, na região metropolita, criou o "Dia Municipal da Cultura Gospel", sendo celebrado também no primeiro sábado de novembro. Desde maio de 2022, a cidade de Macapá, no Amapá realizam o "Festival de Cultura Gospel". No estado de São Paulo, no munícipio de Jacareí, desde 2013 é comemorado anualmente, em 9 de julho o "Dia Municipal da Cultura Evangélica".