Homem é encontrado caído em beco com tiro nas costas

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Foi encontrado caído no Beco Palmeiras, em frente ao número 85, no Bairro Vila Cristina, em Betim, na Grande BH, o corpo de um homem de 32 anos, com uma perfuração por arma de fogo nas costas.

O fato ocorreu por volta das 7h deste domingo (13/7). O corpo foi encontrado por um conhecido da vítima, que acionou a Polícia Militar, entrou em contato com o Samu e chamou os parentes do homem.

Quando a PM chegou ao local, a vítima ainda apresentava sinais vitais. Estava coberta por um lençol, colocado por parentes, mas agonizava. Os militares tentaram levá-la para um hospital, mas foram impedidos pela mãe, que alegava querer que o filho fosse levado pelo Samu, pois morreria se fosse transportado em uma viatura da PM. “Se levarem ele aí [sic], ele vai igual a um cachorro. Não, não quero”, teria dito a mãe.

Com a chegada de mais parentes, os policiais passaram a ser questionados e, por isso, decidiram aguardar o Samu. Quando o médico da unidade chegou, iniciou os primeiros procedimentos, mas o homem não resistiu.

Investigação

Nos primeiros levantamentos, os militares localizaram a esposa da vítima, que contou que seu marido havia brigado com o primo, que mora ao lado de sua casa, na véspera. No entanto, afirmou que essa era uma situação corriqueira, pois eles discutiam, mas logo faziam as pazes.

Ela contou ainda que, por volta das 21h30 de sexta-feira, após a briga, o marido saiu de casa para ir à residência da mãe. A mãe da vítima confirmou a informação, dizendo que o filho passou por lá por volta das 22h, mas não demorou e logo saiu. Disse também que o filho era usuário de drogas.

O primo da esposa da vítima também foi localizado e ouvido. Ele confirmou a versão da prima, dizendo que ele e o marido dela sempre brigavam, mas logo faziam as pazes. Contou também que os dois faziam uso de drogas juntos.

Imagens

As imagens de uma câmera de segurança, a única nas proximidades, mostram a vítima correndo pela Avenida Darci Nogueira e entrando no Beco Palmeiras, mas caindo logo em seguida. As imagens não mostram ninguém em perseguição.

Os policiais também ouviram relatos de moradores da região onde ocorreu o crime. Eles contaram que a vítima praticava pequenos furtos para sustentar o vício em drogas. Descobriram ainda que a vítima tinha desavenças com traficantes, a quem devia dinheiro.

O caso foi registrado na 1ª Delegacia de Homicídios da Polícia Civil, em Betim.

