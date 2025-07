"Vovó do tráfico" é presa mais uma vez pela polícia

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Uma mulher de 74 anos, conhecida como “Vovó do Tráfico”, foi presa novamente nesse sábado (12/7), em Itabirinha, no Vale do Rio Doce, por não cumprir as regras do uso da tornozeleira eletrônica.

A Polícia Militar recebeu uma denúncia anônima informando que um traficante de 60 anos estava vindo de Governador Valadares para a cidade para entregar drogas.



Uma operação foi montada e iniciada uma busca pelo carro, cujas características os policiais já tinham. Foi realizado um cerco e bloqueio para abordar o veículo conduzido pelo idoso.

Assim que o carro foi avistado, foi dada a ordem para parar, mas o motorista acelerou e iniciou uma fuga em alta velocidade. Os policiais saíram em perseguição pelas ruas de Itabirinha.

A perseguição durou cinco quilômetros. Durante o trajeto, uma caixa de óculos foi arremessada pela janela do veículo em fuga, um Gol. Segundo a Polícia Militar, o motorista dirigia de forma perigosa, colocando em risco os pedestres.

O veículo foi interceptado na rua Roberto Heringer de Freitas após colidir com dois outros carros. Além do traficante de 60 anos, estavam no veículo uma mulher de 39 anos (passageira do banco dianteiro) e a “Vovó do Tráfico”, que ocupava o banco traseiro.

A idosa não poderia estar no local, pois cumpre pena com uso de tornozeleira eletrônica e tem restrição domiciliar. Por isso, foi dada voz de prisão.

Os policiais recuperaram a caixa de óculos, onde encontraram uma pedra grande de crack e uma porção de cocaína. No carro, foram apreendidos R$ 493 em dinheiro e três telefones celulares.

Os três ocupantes do veículo foram presos em flagrante por tráfico de drogas e encaminhados à delegacia de Itabirinha. O veículo usado na fuga foi apreendido.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia