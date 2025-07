BH: horários dos ônibus vão mudar durante o período de férias escolares

Os horários das linhas de transporte coletivo convencional e suplementar de Belo Horizonte, vão mudar a partir desta segunda-feira (14/7). Os ônibus vão operar de acordo com os horários do período de férias escolares. A medida vale até o dia 1º de agosto.





Todas as linhas, as 289 do sistema convencional e as 24 do sistema suplementar adotarão o novo quadro de horários. Alguns ônibus, como o 76 do convencional e o oito do suplementar, não vão sofrer alterações.





Dentro dos transportes, estão afixadas as informações com todas as mudanças, mas também é possível consultá-las no Portal da PBH.





Essa mudança acontece em janeiro e na segunda quinzena de julho, períodos correspondentes às férias escolares e trabalhistas. É nessa “época” que há uma redução considerável de passageiros. Em 2024, segundo a Prefeitura de Belo Horizonte, nos dias úteis da segunda quinzena de julho, a média de passageiros caiu cerca de 9,4%, em relação aos outros dias do mês.





A redução na oferta de viagens é de cerca de 7,3%. No serviço convencional serão ofertadas 22,5 mil viagens por dia útil, 92,6% de um dia útil típico, cuja oferta é de 24.298 viagens por dia.





A PBH ressalta que cada linha foi analisada individualmente, de modo que não haverá redução de viagens aos sábados e domingos, neste período.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Estagiária sob a supervisão do subeditor Humberto Santos