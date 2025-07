Damião sobre horário de ônibus em BH: 'Estamos discutindo com o setor'

O prefeito de Belo Horizonte, Álvaro Damião (União Brasil), falou sobre melhorias no transporte público da capital, em entrevista ao “Em Minas”, programa da TV Alterosa. Segundo Damião, há conversas com o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Belo Horizonte (Setra-BH) para tentar resolver as principais reclamações dos usuários.





“Precisamos de mais ônibus, aumentar a grade de horários. Precisamos atender à noite e de um atendimento melhor no fim de semana. Quero melhorar o transporte público de Belo Horizonte ouvindo as pessoas. E uma das coisas que as pessoas mais reclamam é sobre horários: é o ônibus não passar, passar lotado. É essa grade de horários que estamos discutindo com o setor”, destacou.





Ele disse ainda que uma reformulação pode ocorrer em breve. “Acredito que até o fim do ano vamos ter algumas gratas surpresas para o povo de Belo Horizonte em relação ao transporte público”, prometeu.





Em Minas





O "Em Minas" é uma parceria entre a TV Alterosa, o jornal Estado de Minas e o Portal Uai. O programa vai ao ar aos sábados, a partir das 19h30, simultaneamente na televisão e no YouTube (youtube.com/portaluai). A versão online conta com um bloco exclusivo.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia





O Estado de Minas publica o conteúdo da entrevista com o prefeito Álvaro Damião em textos no portal em.com.br e na edição impressa de domingo.