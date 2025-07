Minas registra terceira menor temperatura do país nesta segunda (14)

O Distrito de Monte Verde, em Camanducaia, no Sul de Minas, registrou a terceira menor temperatura do país nesta segunda-feira (14/7). Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os termômetros marcaram 4,4ºC, às 7h.

De acordo com o órgão nacional, o ranking é liderado por Campos do Jordão (SP), com apenas 3ºC, seguido de Nova Friburgo, com 3,4ºC. Em quarto lugar, está Barra do Turvo (SP).

Segundo o Inmet, o aumento de nebulosidade durante o fim de semana em Minas Gerais melhorou os índices de umidade no estado. A previsão indica que as temperaturas permaneçam estáveis.

O dia deve ser de céu nublado com chuva fraca nos Vales do Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce. Já nas regiões da Zona da Mata, Sul, Sudoeste, Campo das Vertentes, Norte, Metropolitana e Central, o dia será de céu nublado a parcialmente nublado com possibilidade de chuva fraca. Nas demais regiões, o dia será de céu claro a parcialmente nublado.