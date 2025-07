Jovem é executado com nove tiros no rosto em Contagem

Um jovem de 24 anos foi assassinado com tiros no rosto na noite desse domingo (13/7), no bairro Bela Vista, em Contagem (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

A Polícia Militar foi acionada às 22h58, assim que o jovem foi vítima do ataque, na Rua Dezoito. Ele estava acompanhado de um amigo e de uma ex-namorada, que contou que um suspeito saiu de um beco atirando contra o trio. As testemunhas correram e o jovem foi atingido.

Conforme o boletim de ocorrência, os militares encontraram a vítima sem sinais vitais. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) confirmou a morte e a perícia constatou que ele foi atingido por nove disparos no rosto.

O jovem usava correntes, aneis e pulseiras, entregues aos familiares. Também foram encontradas no local cápsulas de calibre 380 e dez estojos deflagrados.

O amigo que acompanhava a testemunha não foi localizado até a finalização da ocorrência, assim como o atirador.

Familiares, testemunhas e moradores da região não souberam apontar suspeitos e a motivação ainda é desconhecida. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) e o caso segue sob investigação da Polícia Civil.

Madrugada violenta na Grande BH

Um segundo homicídio foi registrado durante a madrugada. Um homem foi morto a tiros no Bairro Manacás, na Região da Pampulha, em Belo Horizonte, na madrugada desta segunda-feira (14/7).

Militares do 34º Batalhão foram acionados para a ocorrência às 1h43. Até o momento, nenhum suspeito ou motivação foram definidos.