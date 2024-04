Um homem, de 41 anos, foi espancado até a morte na noite dessa quarta-feira (10/4), no bairro Manacás, Região da Pampulha de Belo Horizonte. Outra vítima, um homem de 39 anos, foi socorrido em estado grave para o Odilon Behrens.

Segundo o boletim de ocorrência, o corpo foi encontrado no final de um beco, em uma área de mata, com vários hematomas. O solicitante ainda informou sobre outra vítima agredida que foi socorrida.

O homem, de 39 anos, foi encaminhado para o Hospital Odilon Behrens em estado grave. No local, a mãe da vítima repassou aos militares que uma mulher, de 30 anos, também foi levada para o hospital.

Em contato com ela, a mulher afirmou que as vítimas são usuárias de drogas e foram chamadas até o local do crime na noite de ontem. Lá, o grupo foi acusado de ser “X9”. Eles foram agredidos com socos e chutes e tiveram os cabelos cortados. A mulher dispensou atendimento médico.

Não há câmeras de segurança no local do crime. O corpo foi removido e o caso será investigado. Até o momento, ninguém foi preso.