Adolescente estava desaparecida há um ano, em Jaíba, no Norte de MG

Uma adolescente, de 17 anos, foi resgatada pela Polícia Militar após ser mantida em cárcere privado pelo ex-namorado, em Jaíba, no Norte de Minas.





Segundo o boletim de ocorrência, a adolescente estava desaparecida há um ano. Na tarde desta terça-feira (10/4), a mãe da jovem recebeu informação sobre o paradeiro da filha.





Os policiais foram até o local onde foi relatado que a adolescente estaria em uma fazenda localizada na zona rural.

A adolescente foi encontrada em um dos quartos da fazenda. Ela disse que namorava um rapaz, de 23 anos, que a agredia e não a deixava sair de casa. Por isso, terminou o relacionamento.





Na sequência, ela começou a se relacionar com outro rapaz, que a levou para a fazenda, onde foi encontrada. No local, os policiais apreenderam uma espingarda no banheiro. Há suspeita de que ele ameaçava a adolescente.





O primeiro namorado foi preso e negou ter agredido a adolescente e a mantido em cárcere. O segundo também negou qualquer ameaça. No entanto, os dois foram presos.





Conforme o B.O., a adolescente estava muito assustada na hora em que foi encontrada. Ela também estava com hematomas no pescoço e foi encaminhada para receber atendimento médico.