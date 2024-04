Um motorista de aplicativo teve o carro roubado ao ser abordado por um homem e uma adolescente na tarde de ontem (9/4), no Bairro Anchieta, na Região Centro-Sul da capital.

Durante o assalto, o homem apontou uma arma ao condutor do veículo. A Polícia Militar conseguiu deter o casal de assaltantes e verificou que a arma exibida pelo criminoso era falsa.

O assalto ocorreu por volta de 14h40 na esquina das ruas Laranjal e Montes Claros. A jovem de 16 anos foi a primeira a abordar o motorista de aplicativo, que estava com um passageiro no interior do veículo. O condutor pensou que a mulher estivesse pedindo socorro.

Ao mesmo tempo, um homem de 39 anos apareceu com uma arma e anunciou o assalto, exigindo que o motorista saísse do carro. A vítima e o passageiro abandonaram o carro imediatamente e acionaram a polícia.

Os militares conseguiram encontrar o carro utilizando o sistema de rastreamento, já que a corrida ainda estava em andamento. A dupla de assaltantes foi presa após perseguição policial. As autoridades encontraram o veículo roubado na Avenida do Contorno, próximo à Rua do Ouro. O homem confessou o crime.





Conforme informações da PM, foi o terceiro assalto cometido pelo casal na mesma região recentemente.